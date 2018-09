20. September 2018, 19:28 Uhr München heute Wohnungsnot / Neue Intendantin für die Kammerspiele / "Volksbegehren Grenzschutz"

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Die Not mit den Wohnungen kennen wohl viele deutsche Städte. Aber in München ist die Realität auf dem Wohnungsmarkt noch einmal härter. Der Wohnraum ist knapp wie lange nicht, die Mieten steigen ins Unermessliche. Stadtplaner scheinen in den letzten Jahren vor allem ein Mittel dagegen gefunden zu haben: die Nachverdichtung. Doch hilft sie, die Mietpreise zu senken oder führt sie nur zu weiteren Problemen - zu mehr Enge, Lärm und Stress in den Städten? Im Podcast erklärt Gerhard Matzig, was gegen die Wohnkrise hilft.

Sie, liebe Leser, haben die Chance, mit uns in der "Werkstatt Demokratie" darüber zu diskutieren, wie Wohnen in München wieder bezahlbar wird. Für das Thema haben sich SZ-Leser Ende Juli in einer Online-Abstimmung entschieden und unsere Autoren haben seitdem recherchiert. In dieser Woche präsentieren wir die Ergebnisse. Zur Veranstaltung am morgigen Freitag in Sendling können Sie sich hier anmelden. Alle Texte und Infos zum Projekt finden Sie hier.

Meine Kollegin Pia Ratzesberger hat beispielsweise einen Mann begleitet, der bei der Stadt arbeitet, auch wenn sein Job dem eines Polizisten ähnelt. Er fahndet nach Menschen, die das Gesetz brechen. Nach Wohnungen, in denen unerlaubt Touristen wohnen oder im schlechtesten Fall überhaupt niemand. Zweckentfremdung nennt sich das. Und ist nur eines der vielen Probleme auf dem Münchner Wohnungsmarkt. Die Reportage lesen Sie hier mit SZ Plus.

Das Wetter: Zunächst ist es sonnig. Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu, es kommt zu Regengüssen und Gewittern. Temperaturen bis 28 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Bayerischer Rundfunk mahnt FDP wegen Markwort-Plakat ab Dem Sender missfällt, dass Markwort eine Wahlkampfveranstaltung im Landkreis München mit einem Standbild aus der Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" bewirbt. Diese hatte der Journalist vor seiner Kandidatur lange moderiert. Zum Artikel

Barbara Mundel soll Nachfolgerin von Matthias Lilienthal werden Die Münchner Kammerspiele kennt sie bereits. Als Chefdramaturgin prägte Mundel eine Blütezeit des Hauses mit. Bis 2017 war sie Intendantin des Theaters Freiburg. Zum Artikel

Die neuen Oktoberfest-Attraktionen erfordern einen stabilen Magen Die Wiesn wäre nicht die Wiesn, wenn jedes Jahr alles anders wäre. Große Umwälzungen sind bei den Änderungen, die die Stadt jetzt vorgestellt hat, deshalb nicht dabei. Ein bisschen Neues gibt es aber schon. Zum Artikel

Rechtes Netzwerk: Extremisten bei "Volksbegehren Grenzschutz" beschäftigen Verfassungsschutz Mitglieder des Vereins sind unter anderem AfD-Politiker und "Reichsbürger". Für Ende September hat das rechte Netzwerk eine "Grenzschutzkonferenz" in München angekündigt. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Tickets gewinnen: Milk & Bone | 22.09. Heppel & Ettlich Zwei tief verbundene Musikerinnen singen über Liebe, Freundschaft und Lust, gebettet auf Schichten elektronischer Beats, verträumter Synthesizer und warmer Harmonien.

De-Phazz | 21.09. Ampere Die Band aus Heidelberg vereint Attribute, die einen wohl eher an New York denken lassen: viel Groove, Pfiff, Soul and all that Jazz mit einer Prise Lateinamerika.

"Die Gesichter" Lesung mit Tom Rachmann | 21.09. Literaturhaus Tom Rachmanns Roman erzählt von einem Mann, der im Schatten seines egozentrischen Künstler-Vaters steht und sich deswegen von ihm und der Kunst distanziert, um in Kanada herauszufinden, wer er selbst ist.

WÄHRENDDESSEN IM...

Landtagswahlkampf: CSU-reife Inszenierung der Innigkeit bei der zerstrittenen SPD-Spitze

Streit um die Maaßen-Beförderung? Wir doch nicht! SPD-Chefin Nahles und die bayerische Spitzenkandidatin Kohnen lachen und schäkern beim Aufeinandertreffen in München einfach nur um die Wette. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg