Im reichen München verlieren immer mehr Menschen ihre Wohnung. Man sieht sie kaum, denn es gibt viele Notunterkünfte. Doch manche Familien leben dort jahrelang – kein Umfeld, in dem Kinder groß werden sollten. Was tun? Immer noch mehr Geld in die Unterbringung der Notleidenden stecken? Oder neue Ideen entwickeln? Der Verein „Netzwerk Wohnungslosenhilfe“ will genau das versuchen.