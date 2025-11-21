Im reichen München verlieren immer mehr Menschen ihre Wohnung. Man sieht sie kaum, denn es gibt viele Notunterkünfte. Doch manche Familien leben dort jahrelang – kein Umfeld, in dem Kinder groß werden sollten. Was tun? Immer noch mehr Geld in die Unterbringung der Notleidenden stecken? Oder neue Ideen entwickeln? Der Verein „Netzwerk Wohnungslosenhilfe“ will genau das versuchen.
Wohnungsnot in München„Es fehlt das formulierte politische Ziel, Wohnungslosigkeit zu reduzieren“
Lesezeit: 5 Min.
Thomas Zachau hat als Berater für mehr Effizienz in Unternehmen gesorgt. Jetzt bekämpft er zusammen mit sieben sozialen Verbänden in München die Wohnungslosigkeit. Wie er das schaffen will.
Interview von Martina Scherf
Mieten in München:„Die Frustration über die Situation in München ist groß“
Am 7. Februar 2026 will ein breites Bündnis eine große Kundgebung auf dem Odeonsplatz gegen Immobilienspekulation und steigende Mieten organisieren. Einen Monat vor der Kommunalwahl wolle man „die ganze Wut“ auf die Straße tragen.
Lesen Sie mehr zum Thema