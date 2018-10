10. Oktober 2018, 19:53 Uhr München heute Wohnungsnot bei Studenten / Straßen-Sperrungen am Wochenende / Zentrum für Künstliche Intelligenz

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Hotel Mama ... Es gab mal eine Zeit, da war dieser Begriff unter Studenten verpönt. Wer noch zu Hause bei Mama wohnte, der war noch nicht richtig erwachsen, der hatte den Absprung noch nicht geschafft, der war bestimmt ein Mutter-Söhnchen oder Papas verhätschelter Liebling.

Heute sieht das freilich anders aus. Dieses Bild des noch daheim wohnenden Studenten wird nicht mehr ausschließlich mit Spott betrachtet, sondern so manches Mal eher mit Neid: "Du kannst noch zu Hause wohnen? Wie gut du es hast. Dann kannst du dir die 600 Euro Miete ja sparen." Denn so viel zahlen Münchner Studenten im Durchschnitt für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft, schreibt meine Kollegin Anna Hoben. Das Glück sofort in einem Studentenwohnheim unterzukommen, kennt nämlich längst nicht jeder.

Allerdings gibt es auch andere als finanzielle Gründe, um noch bei den Eltern zu wohnen. Im SZ-Plus-Interview erklärt Diplom-Psychologe Michael Thiel, warum manche Kinder regelrecht Angst vor dem Auszug haben, wann es Zeit ist auf eigenen Beinen zu stehen und wie ein Zusammenleben mit den Eltern, wenn es denn notwendig ist, gelingen kann.

Das Wetter: Es wird sehr sonnig bei Höchsttemperaturen von 24 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Marathon und S-Bahn-Sperrungen legen den Verkehr lahm Gut, dass die Wahllokale in der Regel nicht allzu weit von der Wohnung entfernt sind. Denn am Wochenende gibt es in der Stadt fast kein Durchkommen mehr. Zum Artikel

Autonome Fahrzeuge gegen den Stau auf dem Mittleren Ring In München hat das bayerische Zentrum für Künstliche Intelligenz eröffnet. Die Forscher wollen vor allem herausfinden, wie schlaue Autos am besten mit dem "Mischverkehr" interagieren. Zum Artikel

Entscheidung über Gasteig-Sanierung verschoben Die Entscheidung, welcher Architekten-Entwurf für den Umbau des Kulturzentrums zum Tragen kommt, soll nun erst am 18. Oktober im Aufsichtsrat fallen. Am Freitag wird lediglich ein Siegerentwurf empfohlen. Zum Artikel

Kostenloses Angebot: Bestes Wasser, aber nicht zum Trinken Die Stadt will elf Brunnen im Zentrum als Trinkwasserbrunnen ausweisen. Doch die rechtlichen Hürden dafür sind hoch, und die Kosten sind es erst recht. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Milliarden präsentiert von ASK HELMUT | 11.10. Backstage Johannes und Ben sind Milliarden. Vor kurzem gab's ein neues Album voller romantisch rotziger Rocksongs und endlich gehen sie damit auf Tour. Musik straight outta Friedrichshain. VORFREUDE 3000.

"Flucht, Exil und die Laster der Leidenschaft", Lesung mit Rosine De Dijn | 11.10. Literature Moths Der Roman der freien Journalistin und Autorin erzählt die Geschichte der Familie des berühmten Künstlers flämischer Herkunft Peter Paul Rubens, dessen Eltern vor dem spanischen Regime nach Köln flüchten mussten. Eine bisher fast unerzählte Geschichte.

Fyn Phond | 11.10. Corleone Der junge DJ lässt sich in kein Genre einordnen und bringt in seinen Sets alles von Deep House bis Nu Jazz unter. Wir sehen uns auf der Tanzfläche.

WÄHRENDDESSEN IM...

Landtagswahlkampf: Orientierungshilfe für Unentschlossene

Was die Parteien zu den Themen Zuwanderung und Integration, Wohnen, Umwelt, Soziales und Bildung sagen. Die Programme zur Landtagswahl im Überblick. Zu den Wahlversprechen

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg