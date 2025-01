Ein eigener Mietvertrag, ein eigener Wohnungsschlüssel. Für die Frauen, die schon bald in das Gebäude an der Westendstraße 35a einziehen werden, sind das keine Selbstverständlichkeiten. Sondern eine Chance, wieder Sicherheit und Ruhe in ihr Leben zu bringen. Denn hier hat die Stadt, gemeinsam mit dem Sozialdienst katholischer Frauen in München als Träger, an diesem Freitag ein neues Wohnprojekt namens Lebensplätze eröffnet. 32 ältere Frauen, die seit vielen Jahren kein eigenes Dach über dem Kopf hatten, werden dort in Apartments wohnen, mit jeweils eigener Küche und Bad, dauerhaft.