Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko von Wohnungseinbrüchen. Erfahrungsgemäß machen sich Einbrecher zwischen 17 und 21 Uhr ans Werk. Sie nutzen den Schutz der Dunkelheit während einer Zeit, in der sich viele Leute noch in der Arbeit, auf dem Weg nach Hause oder eventuell bei einem Feierabendgetränk befinden.

Zur Bekämpfung von Einbruchsdiebstählen führt die Polizei jährlich in mehreren Bundesländern von Ende Oktober bis Anfang November Kontrollaktionen durch. Das Polizeipräsidium München hat sich an diesen Aktionen von 24. Oktober bis 6. November mit knapp 180 Einsatzkräften beteiligt. Sie kontrollierten in dieser Zeit 910 Personen und 402 Kraftfahrzeuge, die ihnen verdächtig vorkamen.

Dabei stellten sie einige Verstöße und Straftaten fest wie Verdacht auf Geldwäsche, auf Unterschlagung und unerlaubten Aufenthalt. Auch eine Fahrt unter Drogeneinfluss war darunter. Die Schwerpunktaktionen in mehreren Münchner Stadtteilen sollen laut Polizei insbesondere der Prävention dienen. Eine erhöhte Präsenz und gezielte Kontrollen sollen das Entdeckungsrisiko für mögliche Einbrecher erhöhen und Tatgelegenheiten verringern, so die Polizei.

Die beteiligten Beamten führten zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern über mögliche Maßnahmen, ihr Zuhause vor einem sogenannten Dämmerungseinbruch zu schützen.

Die Polizei rät, Haus- und Wohnungstüren beim Verlassen immer abzusperren. Zudem sollten Fenster fest geschlossen und Schlüssel niemals im Außenbereich etwa unter einer Fußmatte deponiert werden. Lichter, die etwa durch Zeitschaltuhren zum Leuchten kommen, könnten einen bewohnten Eindruck schaffen und Täter abhalten. Die Polizei setzt auch auf Mithilfe der Bevölkerung und empfiehlt, in Verdachtsmomenten den Notruf 110 zu wählen.