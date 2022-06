Das beherzte Eingreifen eines Nachbarn bei einem Brand am Mittwochabend hat wohl Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei berichtet, war eine über 70-Jährige in ihrer Wohnung an der Wilhelmstraße in Schwabing gestürzt und habe nicht mehr aufstehen können. Währenddessen geriet ihr Essen auf dem Herd in Brand, der Feuermelder schlug an, was der 28-jährige Nachbar über ihr hörte. Er kletterte mit einem Feuerlöscher über die Feuerleiter auf den Balkon der Frau, habe den Brand löschen können und sie ins Freie gebracht. Beide kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. An der Küchenzeile sei ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden.