Aufmerksame Nachbarn haben einem 39 Jahre alten Mann in Moosach am Mittwoch womöglich das Leben gerettet. Sie hatten Brandgeruch aus seiner Wohnung wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die fand den schwer gehbehinderten Mann neben dem Herd liegen. Offenbar war er gestürzt, als er sich etwas zu Essen zubereiten wollte. Es gelang ihm nicht, sich aus eigenen Kräften wieder aufzurichten. Derweil geriet auch ein Geschirrtuch in Brand, das stark qualmte. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Nachbarn den Mann bereits in Freie gebracht. Er erlitt eine leichte Rauchvergiftung.