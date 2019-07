19. Juli 2019, 18:54 Uhr Wohnungsbau Neues Stelzenhaus am Reinmarplatz

Am Reinmarplatz im Stadtbezirk Neuhausen-Nymphenburg wird ein neues Stelzenhaus gebaut. Der Planungsausschuss im Stadtrat hat entschieden, das Grundstück an die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag zu vergeben. Damit ist die Voraussetzung für den Bau von 120 bis 130 bezahlbaren Wohnungen geschaffen. Das Haus mit rund 12 500 Quadratmetern Geschossfläche soll in Stelzenbauweise realisiert werden - nach dem Vorbild des nicht weit vom Reinmarplatz entfernten und mittlerweile preisgekrönten Pilotprojekts am Dantebad. Die Besonderheit des Vorhabens liegt darin, dass eine bestehende Parkplatzfläche überbaut wird. Errichtet werden die Wohnungen in verschiedenen Fördermodellen für Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen.