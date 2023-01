Sebastian Krass

Wenn man den Status quo betrachtet, ist es ein seltsames Potpourri an Orten und Unorten in München: ein Baustofflager in Englschalking, ein Teil des Knorr-Bremse-Geländes vis-à-vis des Olympiaparks, Äcker im Westen, Norden und Osten der Stadt sowie das Areal um die Paketposthalle am S-Bahnhof-Hirschgarten.

Aber wenn man den Blick in die Zukunft wendet, Richtung Ende des Jahrzehnts, dann könnten - so die Hoffnung der Stadt und vieler Investoren - all diese Flächen eine Gemeinsamkeit haben: dass sie sich in schöne, lebenswerte und zu guten Teilen sogar bezahlbare Wohngebiete verwandelt haben.

Stadtbaurätin Elisabeth Merk hat kürzlich in einer Jahresvorschau zehn große Wohnbau-Projekte benannt, die sie 2023 vorantreiben will. Rechnet man alles zusammen, kommt man auf ungefähr 14 000 zusätzliche Wohnungen für München. Wo liegen diese Flächen? Wer baut sie? Und wann werden sie fertig? Einen Überblick dazu lesen Sie hier mit SZ Plus.

Vielleicht bringt Sie ja das eine oder andere Projekt auf (mittelfristige) Umzugsgedanken - oder Sie finden Inspiration für einen Spaziergang oder eine Radtour zum Thema "München im Wandel".

Ohne Streberteller zu den Sternen Im Gourmetrestaurant Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten kocht mit Franz-Josef Unterlechner ein neuer Küchenchef. Wo dessen Stärken liegen - und warum die Verpflichtung eine Ansage an die Konkurrenz ist. (SZ Plus)

Tscharlie wird 80 Günther Maria Halmer ist als Hallodri in der Serie "Münchner Geschichten" bekannt geworden. Zu seinem runden Geburtstag verrät er, warum ein Café in seinem Leben eine wichtige Rolle spielt, und warum er Ziele wirklich nicht mag.

Erneut Überfall in Pasing: Polizei nimmt Jugendliche fest Am Pasinger Bahnhof kommt es schon wieder zu einem Raubüberfall auf Jugendliche - doch dieses Mal schnappt die Polizei drei Tatverdächtige.

Wann und wo die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt wird Passagiere müssen sich auf Ersatzbusse und Fahrplanänderungen am Wochenende einstellen, weil die Bahn ein neues Stellwerk baut. Und das ist erst der Anfang.

Telefonbetrüger erbeuten mehr als 130 000 Euro von Ehepaar Die Täter gaukeln einen Unfall der Tochter vor und fordern eine "Kaution" in Höhe von 185 000 Euro. Erst als die Rentner schon Geld und Gold in sechsstelliger Höhe übergeben haben, erkennen sie den Betrug.

Finger weg von Samy! Die Polizei konnte den Ausreißer am Flughafen sichten, aber nicht einfangen. Die Tiersuchhilfe rät, sich von dem Straßenhund fernzuhalten.

