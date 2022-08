Von Ulrike Heidenreich

Bei all den Problemen, in der Großstadt München eine bezahlbare, schöne und möglichst gut gelegene Wohnung zu finden, gibt es immer einen kleinen Hoffnungsschimmer. Bei den Genossenschaften ist mit viel Glück ein Dach über dem Kopf zu ergattern, das man sich auch als sogenannter Normalverdiener oder als Normalverdienerin leisten kann. Die Stadt propagiert und fördert den gemeinnützigen Wohnungsbau durch Genossenschaften oder andere Modelle intensiv. Immer wieder sprießt hier und dort eine dieser Wohnoasen in die Höhe. Teilweise haben sie Modellcharakter und fördern das gemeinschaftliche Zusammenleben, so wie beispielsweise das Rio Riem, für das sich gleich zwei Genossenschaften zusammengetan hatten.

Doch nun geraten diese gemeinnützigen Projekte in Gefahr. Es fehlt hinten und vorne an Geld. Ein Grund dafür ist das abrupte Ende der Förderung von energieeffizienten Neubauten. Vor einem halben Jahr hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dies angekündigt, weil es zu viele Anträge und zu wenig Geld in den Töpfen gebe.

Der Entschluss in Berlin hat direkte Auswirkungen auf München. Etwa auf das Projekt mit 50 Wohneinheiten, das das sogenannte Mietshäuser-Syndikat im Kreativquartier bauen wollte. Plötzlich fehlte eine Million Euro in der Kalkulation, das waren knapp zehn Prozent der Gesamtkosten. Die Gruppe rechnete hin und her, gab im Juni schließlich das extrem begehrte Baufeld an der Dachauer Straße an die Stadt zurück.

Das Scheitern der Gruppe im Kreativquartier ist Teil eines größeren Phänomens, berichtet Sebastian Krass (SZ Plus). Auch die Umsetzung der nächsten hoch ambitionierten Bauprojekte in den Stadtteilen Neufreimann (bisher bekannt als Bayernkaserne) und Freiham stünden nun in Frage. Vier Faktoren spielen dabei eine Rolle: Die Unsicherheit, was Fördergelder angeht. Die drastisch steigenden Baukosten. Die gestiegenen Kreditzinsen. Und die hohen ökologischen Ansprüche. Was kann die Stadt nun tun? Mein Kollege hat da einige Vorschläge.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wir verkaufen unsere Erfolgsgeschichten ins Ausland" Top-Unis, Tech-Riesen und Mut zum Unternehmertum: Investor Felix Haas sieht in München ein zweites Silicon Valley keimen. Warum er dennoch um den Wohlstand fürchtet. (SZ Plus)

Nach Saunabrand bleibt das Freibad geschlossen Das Prinzregentenstadion muss nach dem Feuer im ersten Stock untersucht werden. Die Brand-Spezialisten der Polizei gehen derzeit von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Eine Wohnung für fast acht Millionen Euro statt Schutz der Mieter In der Türkenstraße 50 in der Maxvorstadt lässt sich nach Ansicht der SPD besichtigen, wie Versäumnisse des Freistaats den Immobilienmarkt weiter anheizen.

Wenn aus der Zapfsäule kein Sprit mehr kommt Wegen der niedrigen Pegelstände der Flüsse können Tankschiffe nicht voll beladen werden. Deshalb kommt weniger Treibstoff im Süden an. Doch große Sorgen müssen sich Autofahrer nicht machen.

Polizei nach European Championships zufrieden Die Beamten hatten mehr mit dem Abschleppen von Autos zu tun als mit möglichen Störern. Es kam lediglich zu 15 vorübergehende Festnahmen.

Mutmaßlicher Millionenbetrüger verhaftet Die Polizei erwischte den Österreicher kurz vor seinem Flug auf die griechische Urlaubsinsel Kos. Der Mann soll einen wohltätigen Verein um 1,3 Millionen Euro gebracht haben.

