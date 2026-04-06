Im Kommunalwahlkampf war die Wohnungsnot das zentrale Thema in München. Da trifft es sich gut, dass die Leitung der städtischen Tochtergesellschaft Münchner Wohnen (MW) nach diversen personellen Turbulenzen endlich komplett ist: Jörg Franzen als Sprecher der Geschäftsführung und Gabriele Meier als Technische Geschäftsführerin vervollständigen seit Kurzem das Führungsgremium, in dem zuletzt der frühere SPD-Politiker Christian Müller allein war.