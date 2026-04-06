Im Kommunalwahlkampf war die Wohnungsnot das zentrale Thema in München. Da trifft es sich gut, dass die Leitung der städtischen Tochtergesellschaft Münchner Wohnen (MW) nach diversen personellen Turbulenzen endlich komplett ist: Jörg Franzen als Sprecher der Geschäftsführung und Gabriele Meier als Technische Geschäftsführerin vervollständigen seit Kurzem das Führungsgremium, in dem zuletzt der frühere SPD-Politiker Christian Müller allein war.
Münchner Wohnen„Man kann den Mietstopp sozial gerecht und sozialverträglich aufheben“
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Wie soll man günstige Wohnungen bauen, renovieren und auch noch Klimaneutralität erreichen? Mit dieser schwierigen Frage beschäftigen sich Jörg Franzen und Gabriele Meier. Die beiden komplettieren seit Kurzem die Spitze der städtischen Tochtergesellschaft Münchner Wohnen (MW).
Interview von Sebastian Krass und Joachim Mölter
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