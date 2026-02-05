Die Zustände, unter denen Münchner Studierende in den Wohnheimen des Studierendenwerks teilweise leben, sind unzumutbar. Und sie sind eine Peinlichkeit. Für das Studierendenwerk selbst, aber auch für die bayerische Staatsregierung, die sich so gerne mit den beiden Münchner Exzellenzuniversitäten rühmt. Erst am Dienstag erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Jubiläumsfeier der Ludwig-Maximilians-Universität seinen Stolz. Die Universität genieße „Top-Priorität“ in seiner politischen Agenda. Und die Studierenden? Die dürfen im Dreck hausen.
MeinungZustände in StudentenwohnheimenSanierungen sind teuer – aber sie würden sich lohnen
Kommentar von Katharina Haase
Lesezeit: 1 Min.
Die Münchner Universitäten gelten als exzellent. Etliche Wohnheime für Studierende aber sind derart heruntergekommen, dass es nur eine sinnvolle Lösung gibt.
Exklusiv
Schimmel in zahlreichen Wohnheimen:Warum müssen Studierende in München so leben?
Mehr als 2000 Fotos, die der SZ vorliegen, zeigen massiven Schimmel in Wohnheimen des Studierendenwerks. Selbst der CSU-Wissenschaftsminister spricht von nicht hinnehmbaren Zuständen.
Lesen Sie mehr zum Thema