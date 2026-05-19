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Warten auf die SozialleistungWarum die Bearbeitung der Wohngeldanträge in München so lange dauert

Lesezeit: 8 Min.

Unbearbeitete Akten mit Wohngeldanträgen und Unterlagen in der Münchner Behörde.
Unbearbeitete Akten mit Wohngeldanträgen und Unterlagen in der Münchner Behörde. Robert Haas

Monate, manchmal auch Jahre warten Menschen in der Stadt darauf, dass ihr Antrag auf Wohngeld bearbeitet wird – länger als anderswo. Woran liegt das? Und wie überbrücken die Antragsteller die Zeit? Ein Besuch in der Behörde.

Von Kathrin Aldenhoff

Langsam geht es voran. In Raum 24.364 der Münchner Wohngeldstelle wird ein grauer Aktendeckel nach dem anderen aus dem meterlangen Hängeregister genommen. Akte für Akte, Fall für Fall. So arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich hier vor, um diese Papierflut zu bezwingen, die vor drei Jahren über die Behörde hereingebrochen ist, als ein Bundesgesetz geändert wurde und mit einem Mal so viel mehr Menschen einen Antrag an die Wohngeldstelle schickten. Darauf waren sie hier nicht vorbereitet.

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