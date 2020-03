Vermutlich muss man lange in einem Hochhaus arbeiten, um die Aussicht ignorieren zu können. Daniel Kälicke kann. Er sitzt im 24. Stock der Highlight Towers, draußen die Spitze des Olympiaturms, drinnen er mit dem Rücken dazu. Vor neunzehn Jahren ist Amazon von Hallbergmoos nach München gezogen, damals mit 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Vor zehn Jahren zogen sie noch einmal um, weiter rein in die Stadt. Mittlerweile mietet das Unternehmen Büros in sechs Gebäuden und will weiterwachsen. Oder, wie Kälicke es sagt, der Leiter der Unternehmenskommunikation: "Wir haben gerade announced, dass wir deutschlandweit 2000 weitere Amazonians für dieses Jahr einstellen werden." Wie viele nach München kommen, werde nicht heruntergerechnet.