"Armut geht alle an", sagt Marion Hahn. Als Referatsleiterin bei der Münchner Caritas kennt sie viele Fälle und unterschiedliche Formen von Armut. Alleinerziehende Frauen, die nur Teilzeit arbeiten und sich das Leben in einer Stadt wie München nicht leisten können. Menschen, deren Jobs so schlecht bezahlt sind, dass Mitte des Monats das Geld aufgebraucht ist. Erwerbsarmut nennt man das, im englischsprachigen Raum werden solche Leute "the working poor" genannt. Was Marion Hahn besonders alarmierend findet, ist die Tatsache, dass immer mehr Kinder und Jugendliche von Armut betroffen sind.

Armut habe viele Gesichter, sagt Hahn auch. Bei einer Diskussionsrunde am Samstagnachmittag zum Thema "soziale Gerechtigkeit" in der Hanns-Seidel-Stiftung hat sie auf die Auswirkungen und Ursachen von Armut hingewiesen. So sind Menschen, die als arm gelten, von der Teilhabe am normalen Leben ausgeschlossen, sie haben kein Geld für gute und gesunde Ernährung für die Kinder, kulturelles Leben ist ein unbezahlbarer Luxus. Bei Kindern und Jugendlichen kommt noch dazu, dass sie sozial ausgegrenzt werden, wenn sie zum Beispiel bestimmte modische Trends nicht mitmachen können. Und die Schere zwischen Arm und Reich geht nach Erkenntnissen der Caritas weiter auseinander. Das Phänomen sei zwar keineswegs neu, doch zunehmend sei auch die bürgerliche Mittelschicht bedroht.

Lösungen zu finden, die mehr soziale Gerechtigkeit herstellen, ist nicht so einfach. Die vor 22 Jahren abgeschaffte Vermögenssteuer wieder einführen, um die Reichen mehr zu beteiligen, wie es die SPD aktuell fordert? Der Volkswirtschaftler Volker Meier hält nichts davon. Seiner Ansicht nach würde sich das sogar negativ auswirken, da die sogenannten Superreichen, die die Sozialdemokraten im Fokus haben, dann ihre Wohnsitze ins Ausland verlagern würden und so dem Staat Steuereinnahmen verloren gingen. Der Ökonom sieht die Lage differenziert. Die Darstellung, dass die soziale Ungleichheit zugenommen habe, sei teils richtig, teils falsch. Seit der bis heute umstrittenen Sozialreform "Agenda 2010" im Jahr 2005 seien wieder mehr Menschen in Arbeit gekommen, was zu einer Verringerung der Ungleichheit geführt habe. "Für einen großzügigen Sozialstaat braucht es einen hohen Beschäftigungsstand", sagt er. Bei den gezahlten Löhnen wiederum sei die Ungleichheit größer geworden. Auch den Mietendeckel sieht Meier kritisch, wenn es um Gerechtigkeit geht. Der schade zum Beispiel einem kleinen Selbständigen, für den die Mieteinnahmen im Alter die Rente bedeute. Eben alles nicht so einfach, soziale Gerechtigkeit ist für Ökonom Meier deshalb ein leerer Begriff.

Doch das ist Ansichtssache. Dieter Wagner, der Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen, nutzt den Begriff durchaus. Für ihn bedeutet soziale Gerechtigkeit unter anderem auch Lohngerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit. Hier sehen Wohlfahrtsverbände wie die Caritas noch Handlungsbedarf. Marion Hahn betont, dass vor allem bei der Bildung die Chancen nicht gleich verteilt seien. Als Beispiel nennt sie Familien mit Migrationshintergrund, in denen nicht oder nur kaum deutsch gesprochen wird und in denen Bildung zu Hause nicht stattfindet. Diese Kinder seien in der Schule benachteiligt. Auch die Integrationsarbeit sieht die Caritas als eine ihrer zentralen Aufgaben. Doch wie erreicht man diese Familien, wenn sie nicht selbst auf einen Wohlfahrtsverband zukommen? Zum Beispiel, indem man in die Quartiere und auf die Leute zugehe, sagt Hahn. Die Bildung, sagt sie, sei ein wichtiger Aspekt der Armutsprävention.