Andrea Betz ist von Oktober an Sprecherin der sechs großen Wohlfahrtsverbände der Stadt. Ihre Wahl ist ein Signal an die Politik vor der Kommunalwahl im März. "Ich bin parteiisch - für die Menschen", sagt sie

Andrea Betz sitzt auf einer Parkbank und blickt auf ihr Handy. "Das ist schon ein seltsames Gefühl", sagt sie und wirkt nachdenklich. Auf Facebook hat sie einen Eintrag gesehen, dass ihr Chef gerade ein paar Hundert Meter weiter im Sitzungssaal des Münchner Rathauses seine Abschiedsrede als Sprecher der sechs großen Münchner Wohlfahrtsverbände hält. Der 65-jährige Vorstand der Inneren Mission hätte das einflussreiche Amt turnusmäßig bis Ende 2020 inne gehabt, doch bereits Ende Februar wird Günther Bauer in den Ruhestand als Chef des evangelischen Wohlfahrtsverbands gehen. Im Frühsommer entschied der Theologe überraschend, das Sprecheramt sogar vorzeitig zum 1. Oktober abzugeben: an seine Abteilungsleiterin Andrea Betz.

Die Entscheidung von Bauer für Andrea Betz ist durchaus bemerkenswert. Die Sozialpädagogin ist erst 39 Jahre alt und keine ausgebildete Theologin wie Bauer. Aber sie ist in der sozialpolitischen Szene hervorragend vernetzt und kann außergewöhnliche Fachkenntnisse vorweisen. Mit dem Generationenwechsel an der Spitze der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, in der neben der Inneren Mission die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt Awo, das Bayerische Rote Kreuz, die Israelitische Kultusgemeinde und der Paritätische Wohlfahrtsverband Oberbayern vertreten sind, dürfte sich auch der öffentliche Auftritt der Sozialverbände verändern.

Andrea Betz setzt selbstverständlich soziale Medien ein. Sie gilt als ein Mensch, der gerne und offen kommuniziert, um Lösungen für Probleme zu finden. Kenner der Szene werten Bauers Wahl seiner Nachfolgerin auch als ein deutliches Signal an die Stadtpolitik vor der Kommunalwahl im kommenden März. Zwar betont Betz, sie sei in keiner Partei, "aber ich bin parteiisch - für die Menschen".

Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sind es, die sie seit ihrer Jugend antreibt. Sie will helfen, wo sie kann, packt an, wo Hilfe nötig ist. Als Andrea Betz vor vier Jahren bei der Inneren Mission die Abteilung Hilfen für Flüchtlinge, Migration und Integration übernahm, kamen gerade täglich Tausende Asylbewerber am Münchner Hauptbahnhof an. Statt ihr neues Büro zu beziehen, war sie wochenlang Tag und Nacht im provisorischen Einsatzzentrum im Starnberger Flügelbahnhof und koordinierte mit ihren Kollegen, wo die Flüchtlinge unterkommen konnten. Es ging um Erstversorgung, Essen, medizinische Untersuchungen, frische Kleidung. Erst nach zwei Monaten, als sich die Lage langsam entspannte, konnte sie an ihrem neuen Schreibtisch an der Landshuter Allee ihre eigentliche Arbeit aufnehmen.

Andrea Betz sitzt nun, als im Rathaus Günther Bauer seinen Abschied verkündet, vor einer erkalteten Tasse Kräutertee im Stadtcafé. Sie muss viel erklären, wie sie es mit ihren noch jungen Jahren geschafft hat, Sprecherin von sechs Sozialverbänden zu werden mit insgesamt 21 000 Mitarbeitern. Dazu muss sie bis in ihre Jugend zurückblicken.

Die gebürtige Münchnerin wuchs in Moosach auf, wo sie sich schon in jungen Jahren in der kirchlichen Jugendarbeit engagierte. "Ich habe früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen", sagt sie. Mit nur 13 Jahren wurde sie zur Gruppenleiterin gewählt, später übernahm sie die Pfarrjugendleitung. Sie habe schon als Teenager Lust darauf gehabt, Leitungsaufgaben zu übernehmen, "weil ich damit viel gestalten konnte".

Aber sie lernte damals nicht nur, ein Team zu leiten, sondern auch gemeinsam Ideen zu entwickeln. "Wir haben damals auch angefangen, gesellschaftliche Themen zu diskutieren und uns zu fragen, wie man Ungerechtigkeit begegnet." Gut, zu der Zeit ging es auch um Fragen, weshalb ihre Gruppe nur bis acht Uhr abends in den Jugendräumen bleiben durfte, andere aber länger. Aber auch die vielen schrecklichen Nachrichten aus aller Welt bewegten sie. "Wir sind alle behütet aufgewachsen. Aber ich habe immer gedacht, das ist nicht selbstverständlich. Ich sitze hier und anderen geht es so schlecht."

Diese Empathie hat sich Andrea Betz bis heute bewahrt. "Sie hat eine richtige Mission für soziale Gerechtigkeit", sagt Bernd Schreyer, mit dem sie seit Jahren das Sozialpolitische Forum leitet, eine regelmäßige Diskussionsplattform zu Münchner Sozialthemen. Der Mitbegründer der Grünen in Bayern weiß, "man kann sich auf sie verlassen, bei der Arbeit im Forum verstehen wir uns blind". Das ehrenamtliche Engagement dort hilft ihr häufig auch bei der täglichen Arbeit weiter. Denn Andrea Betz ist eine gute Zuhörerin. Nach einem Diskussionsabend mit eingeladenen Gästen sagt sie schon mal, dass sie gerade wieder einiges Neues erfahren habe.

Diese Ehrlichkeit und Offenheit gegenüber Neuem hat sie schnell weit gebracht in ihrem Berufsleben. Neben dem Studium der Sozialen Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule in München jobbte sie als Pflegehelferin, aber auch in einem Immobilienbüro.

Nach ihrem Abschluss arbeitete sie in Elternzeitvertretung im Hasenbergl in der sozialen Beratung bei der Caritas, sie saugte all die neuen Erfahrungen regelrecht auf und lernte: "Es ist wichtig, dass man keine Vorurteile ausstrahlt. Jeder Mensch ist okay. Ich maße mir nicht an, jemanden gleich zu kritisieren, erst einmal muss man den Menschen einen Vertrauensvorschuss geben." Das ist ihr persönliches Credo.

Mitmenschlichkeit ist ihre tägliche Triebfeder, egal in welchem Bereich sie sich gerade engagiert. Nach dem Einsatz im Hasenbergl gründete Andrea Betz das erste Münchner Freiwilligenzentrum mit, das sie auch leitete. Dort lernte sie in den vielen ehrenamtlichen Helfern "ganz besondere Persönlichkeiten" kennen. Bürgerschaftliches Engagement ist ihr bis heute sehr wichtig, es sei geradezu existenziell für eine solidarische Stadtgesellschaft in München, in der es immer mehr versteckte Armut, aber auch deutlich sichtbare Obdachlosigkeit gibt.

Die Arbeit in der Wohnungslosenhilfe für Frauen und Familie war für die Mutter von zwei Kindern folgerichtig die erste Aufgabe beim Evangelischen Hilfswerk der Inneren Mission. Insgesamt war sie davor mehr als acht Jahre lang bei der Caritas tätig. Sie organisierte 2010 den ökumenischen Kirchentag in München, zu dem allein bei der Auftaktveranstaltung 300 000 Besucher kamen. Wenig später leitete sie sogar zwei Seniorenheime mit einhundert Mitarbeitern - mit 30 Jahren als Chefin ins Altenheim. Doch dort blieb sie nicht allzu lange.

"Ich bin meistens meiner Intuition gefolgt", sagt Andrea Betz heute. Nur immer etwas Neues musste es sein, ein Fachbereich, den sie vorher noch nicht kannte. So erklärt sich auch, weshalb sie aus der sozialen Szene einen starken Zuspruch bekam, als bekannt wurde, dass sie nun Sprecherin der Wohlfahrtsverbände wird. Auch ihr Chef und Vorgänger Günther Bauer gibt ihr anerkennende Worte mit auf den Weg: "Andrea Betz ist eine erfahrene Sozialexpertin, die in der Münchner Szene hervorragend vernetzt ist", sagt Bauer. "Außerdem ist es gut, wenn eine starke Frau künftig die Diakonie repräsentiert." Eine starke Frau ist sie, wenngleich ihr die kommende Aufgabe auch viel Respekt abverlangt. Schließlich bedeutet ihr Amt nichts Geringeres, als bis Ende 2020 die soziale Stimme Münchens zu sein.

Doch sie weiß auch, was sie erreichen will. Sie wird regelmäßig mit möglichst vielen Stadträten über die sozialpolitischen Themen der Stadt diskutieren. Von der Stadtverwaltung wünscht sie sich, dass künftig weniger Bürokratie und dafür mehr die Menschen im Vordergrund stehen. Die brennenden Themen müssten in den Mittelpunkt gestellt werden - "und erst dann kann man schauen, welches Formular man dafür braucht".

Ihre erste inoffizielle Amtshandlung als Sprecherin der Verbände hatte sie übrigens schon vor ihrem Start am 1. Oktober erledigt: Am Mittwoch beschlossen die Chefs der Wohlfahrtsverbände auf den Vorschlag von Betz, im Oktober eine Kampagne vor der Kommunalwahl zu starten. Das Motto: "Weil alle Menschen zählen - sozial wählen."