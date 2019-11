Detailansicht öffnen Ein Beispiel für viele überlastete Straßen an den Alpen: die Kesselbergstraße zwischen Kochelsee und Walchensee. (Foto: Harry Wolfsbauer)

"Freizeitkollaps" vom 19./20. Oktober:

Mehr ÖPNV ist die Lösung

Als ein Zeitgenosse, der schon längere Zeit jedes Jahr in Murnau urlaubt, kann ich die Probleme gut nachvollziehen. Allerdings sollte in diesem Zusammenhang (siehe Überfüllung des Parkplatzes der Herzogstandbahn) auch auf die Rolle des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in dieser Region noch näher eingegangen werden. Nutzt man als Gast die Gästekarte in sinnvoller Weise - auf bestimmten Buslinien und Bahnstrecken ab Murnau kann man kostenlos damit fahren - gerade auch am Wochenende, so werden Probleme offensichtlich.

An einem Samstagmorgen war der Bus von Murnau nach Kochel (Besuch des Walchenseekraftwerks) zur Abfahrtszeit und auch noch längere Zeit danach, nicht an der Haltestelle am Bahnhof Murnau vorgefahren. Leider besitzt dieser ansonsten sehr schön renovierte Bahnhof keinerlei Informationstafeln/Anzeigetafeln an der Bushaltestelle, weshalb Verspätungen oder gar Ausfälle nicht angezeigt werden können; offensichtlich soll man in einem solchen Falle einen Wahrsager befragen. Am folgenden Sonntagmorgen fuhr dann der Bus tatsächlich zur angegeben Zeit ab. Als Problem erweist sich, dass zum Beispiel die Busfrequenz an Samstagen/Sonntagen auf der Strecke vom Walchensee nach Kochel stark ausgedünnt ist (zum Teil Intervall von drei Stunden; 10.26 Uhr - 13.26 Uhr), weshalb offensichtlich viele Menschen dem Auto den Vorzug vor dem ÖPNV geben. Dies gilt natürlich auch für andere Linien und Ziele. Was das für einen Ort wie Kochel an einem Wochenende für Konsequenzen hat, kann bei einer Wanderung vom Kraftwerk zur Ortsmitte und umgekehrt sinnlich wahrgenommen werden (Lärm und Gestank durch Abgase der Autokolonnen, die sich durch den Ort Richtung Kesselbergstraße und in umgekehrter Richtung bewegen). Da mit einer Reduzierung der Menge an Ausflüglern auch in Zukunft nicht zu rechnen ist, sollte man zumindest über eine Verbesserung des ÖPNV-Angebots nachdenken und probeweise eine Taktverdichtung einführen. Alfons Wiedemann, Meerbusch

Alpentäler müssen handeln

So viel Verständnis wie der Artikel für die Demo der Walchenseer zeigt, so wenig Ideen für die Lösung des Problems werden präsentiert. Deswegen nachfolgend ein Vorschlag, der für viele Alpentäler eine gute Lösung darstellen könnte: Erstens: Bau eines großen Parkhauses, zum Beispiel zwischen der Autobahnausfahrt Murnau/Kochel und Großweil (eventuell noch ein weiteres nahe der Ausfahrt Sindelsdorf). Zweitens: Einrichten eines zeitweise dicht getakteten Busverkehrs vom Parkhaus bis Walchensee (und weiter) an Wochenenden und Feiertagen. Drittens: Sperrung der Straße von Kochel nach Walchensee (Ausnahme: Anlieger) an Wochenenden und Feiertagen.

Vorteile: Ende der Wochenendstaus auf der Straße, ein Bus könnte circa 25 Pkw einsparen (statt bis zu 6000 Fahrzeugen pro Tag weniger als 400). Gute Verdienstmöglichkeit für die Gemeinden und Busanbieter durch Parkgebühren, und praktischerweise könnten die Parktickets auch als Bustickets gelten. Erhebliche Verringerung der Emissionen auf der Straße. Keine zugeparkten Straßen am Walchensee, Ausflügler und Anwohner sparen Zeit und Nerven. Über die Busse könnte auch eine Verbindung zur Bahn (Murnau, Kochel) geschaffen werden. Ergänzend möglich wäre auch, einen Direktbus ohne Zwischenhalt vom Parkhaus zur Herzogstandbahn anzubieten.

Auch für viele andere Alpentäler (zum Beispiel: Parkhaus bei Vorderriß und Busse für das Engtal) könnte das eine Lösung sein. Karlheinz Höfele, Elchingen