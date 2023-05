Absperrungen, Spalier und Empfang: Am Samstag heiraten Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink in der Münchner Theatinerkirche.

Von Philipp Crone

Auf die Idee muss man erst einmal kommen: Eine Hochzeit in Umfang und Ausmaß einer früheren Königstrauung zu feiern, gleichzeitig aber niemanden stören zu wollen. Das könnte also interessant werden am Samstagvormittag am Odeonsplatz.