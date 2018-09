13. September 2018, 22:18 Uhr Wissenstipp Rundgang durch das Glockenbachviertel

Vier druckgrafische Werkstätten laden ein

Unter dem Titel "From Paper to Print" laden gleich vier druckgrafische Werkstätten von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. September, zu einem Rundgang durch das Glockenbachviertel ein: das Druckgrafische Atelier, Westermühlstraße 26, die Dreipunkt Edition, Holzstraße 41, die Galerie Raum 3, Holzstraße 27, sowie das Papierwerk Glockenbach an der Auenstraße 28. Öffnungszeiten sind Freitag, 18 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 20 Uhr.