Einen Abend mit Gesprächen und Kurzführungen in der Ausstellung "Van Dyck" in der Alten Pinakothek, Barer Straße 27, begleitet von Solisten des Münchner Rundfunkorchesters kann man an diesem Donnerstag, 14. November, erleben. Die Veranstaltung mit dem Titel "Kunst, Bier en Muziek" in der Reihe "After Work" beginnt um 19 Uhr.