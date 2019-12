Umweltschützer gegen Automobilriesen, Nazis gegen Islamisten, Homophobe gegen Schwule (Bild) - Bastian Berbner hat sich in zahlreichen Gesprächen der zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft und den Chancen auf Versöhnung gewidmet. Davon berichtet er in seinem Buch "180 Grad. Geschichten gegen den Hass - Wie Menschen ihr Vorurteile überwinden". An diesem Mittwoch, 4. Dezember, ist der Autor in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Straße 24, zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.