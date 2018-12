16. Dezember 2018, 23:26 Uhr Wissenstipp Das Leben des Andrej Rublijow

Die Bayerische Akademie der Schönen Künste zeigt den Film von Andrei Tarkowski über den Ikonenmaler

Auf der einen Seite steht die Brutalität des Mittelalters, auf der anderen Seite sind da die kunstvollen Bildwerke der Ikonenmalerei - zwischen diesen Gegensätzen spannt sich das Leben des russischen Ikonenmalers Andrej Rubljow auf, das von dessen Landsmann Andrei Tarkowski 1966 verfilmt wurde. An diesem Montag, 17. Dezember, wird dieser Film in der Reihe "Der epische Montag" in der Bayerischen Akademie der schöne Künste", Max-Joseph-Platz 3, gezeigt. Die Vorführung von "Andrej Rubljow" beginnt um 18 Uhr. Anschließend gibt es ein Gespräch mit dem Kulturwissenschaftler Jens Malte Fischer und dem Filmemacher Bernhard Sinkel.