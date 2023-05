Für Familien, die bereits alle Ausflugsziele in und um München gesehen haben, wird es nun vielleicht Zeit für einen Besuch im Metaverse. Am Wochenende lädt das Institut für innovative Bildungskonzepte (i!bk) zu den Münchner Wissenschaftstagen ein, die sich in diesem Jahr nicht nur dem virtuellen Metaversum widmen, sondern außerdem Themen von Cybersicherheit über Recycling bis Bioökonomie und Ernährung bereithalten. Kinder können an Experimentierstationen bauen, löten und brauen.

Auch ein kleiner Spaziergang durch das Weltall ist an diesem Wochenende kein Ding der Unmöglichkeit: Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt führt man die Besucher virtuell durch die Weiten des Alls, baut mit ihnen einen Magnetgravimeter und gibt Einblicke in die eher ungewöhnlicheren Aufgaben von Satelliten. Wer sich der teils explosiven Materie sicherheitshalber nur theoretisch nähern will, kann naturwissenschaftlichen Vorträgen zuhören oder sich bei einem Live-Hörspiel gemeinsam mit Alice in das Quantenland begeben.

Münchner Wissenschaftstage/FORSCHA 2023, Fr., 5. Mai, 9 Uhr - So., 7. Mai, 17 Uhr, Deutsches Museum Verkehrszentrum, Theresienhöhe 15