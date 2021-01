Dort, wo heute das Zentralinstitut für Kunstgeschichte beheimatet ist, hatten die amerikanischen Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg einen Aufbewahrungsort für Kunstwerke nationalsozialistischer Plünderungen eingerichtet - den Munich Central Collecting Point, an dem bis 1949 geraubte Kunst gesammelt und an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeführt wurde. Mehr über die geschichtsträchtige Stätte an der Katharina-von-Bora-Straße und das dortige Wirken ist in einem Kurzfilm mit der Kunsthistorikerin Iris Lauterbach auf dem Youtube-Kanal des Instituts zu erfahren.