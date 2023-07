Als sei es schon immer hier in der Straße gewesen: Das Gasthaus Waltz bringt gehobene österreichische Küche in die Ausgehmeile des Glockenbachviertels - und große kulinarische Freude.

Von Karl-Heinz Peffekoven

Das Gasthaus Waltz liegt in der Ickstattstraße, behaglich und gut besucht, so als sei es schon seit Menschengedenken hier. Doch das Gegenteil ist der Fall: Das österreichische Restaurant, das wirkt wie ein Traditionslokal, hat erst seit März dieses Jahres geöffnet und auf Anhieb ein treues Publikum gewonnen. Auch die jungen Wirte Stefan Grabler und Markus Hirschler stammen aus Österreich und führen ihr kulinarisches Reich, das aus der Szenegastronomie des Glockenbachviertels deutlich herausragt, mit sichtbarem Enthusiasmus.

Neudeutsch formuliert folgen sie der Devise: Weniger ist mehr. Der Clou der kleinen Karte liegt in der Kombination von gehobener steierisch-österreichischer Beisl-Küche und raffinierten Variationen, Fleisch und Zutaten kommen von regionalen, oft biologisch arbeitenden Erzeugern.

Um ganz vorn zu beginnen: Bei den Vorspeisen überzeugte etwa der "sommerliche Salat" mit eingelegtem Gemüse, der seine Note durch das tiefgrüne Kernöl erhielt, das Markenzeichen der Steiermark (sehr, sehr lecker, doch rät Peffekoven zur Umsicht: Kernöltropfen auf heller Hose sind eine ernsthafte Herausforderung); die Rahmgurken verliehen dem Ganzen eine ideal zu diesen warmen Sommerabenden passende Frische (11 Euro). Kernöl prägte auch den herrlich sauren Rindfleischsalat mit den knackigen Pfefferbohnen (16 Euro).

Typisch für die Kreativität der Küche war der Lammhals (29 Euro). Das zarte Stück vom Hals ist besonders geschmacksintensiv ("gschmackiger", sagte die nette Serviererin); es wird langsam bei Niedrigtemperatur geschmort und dann kurz gegrillt, auf den Tisch kommt es als auch optisch erfreuliche Grün-Braun-Kombination mit Zwiebel-Püree und Bohnen, eine deftige, aber nie zu fette Angelegenheit. Als Zwischengang - was tut man nicht alles im Dienst der "Kostprobe" - wählte Peffekoven die Lachsforelle, eine kleine Portion gebeizten Fisch, der mit Romana-Salat und Holunder gereicht wird und durch einen Schuss Buttermilch geschmacklich zu höheren Weihen aufsteigt (16 Euro).

Detailansicht öffnen Stefan Grabler und Markus Hirschler (von links) haben ihr Gasthaus erst im März eröffnet. (Foto: Stephan Rumpf)

Auf der Speisekarte sollte man nicht die "österreichischen Klassiker" übersehen. Da ist das Steirische Backhendl, ein schlichtes und nicht wirklich verfeinerbares, mit Könnerschaft wie hier bereitet, aber sehr wohlschmeckendes Gericht, bei dem sich dünne Panade leicht vom Hähnchen abheben ließ, wie sich das im Beisl gehört (24 Euro). Ein Vegetarier in Peffekovens Begleitung wich aus auf die Spitzpaprika (22 Euro), gefüllt mit Reis, Eierschwammerl (frischen Pfifferlingen) und geräuchertem Schafskäse.

Bei den Nachspeisen gefiel der Runde das perfekte Vanille-Parfait mit Erdbeeren und Holunder (9 Euro). Peffekoven war mehr dem Salzigen zugetan und erlebte eine feine Überraschung durch das Bergkäse-Mousse, das sein Herz zunächst in Furcht versetzte, weil es von außen aussieht wie großes, nicht mehr zu bewältigendes Käsestück. Ein Irrtum: Es war schaumig geschlagen und locker, innen befanden sich köstliche rote Johannisbeeren, und zusammen mit dem Walnussbrot eine perfekte Abrundung des Abends (12 Euro).

Der teils mit hellem Holz getäfelte und von jedem Schnickschnack freie Gastraum mit dem schönen Holzboden ist behaglich; am besten sitzt es sich bei diesem Wetter aber natürlich draußen mit Blick auf die alten Häuser und die vorbeiziehenden Glockenbach-Pistengänger. Gern möchte Peffekoven ein Wort zum Service verlieren - er ist nämlich einer der nettesten, den er in München über die Jahre erlebt hat: zugewandt, ohne aufdringlich zu sein, freundlich, lustig und kompetent sind die beiden Wirte ebenso wie die Damen, die sich um die Gäste kümmern, selbst bei Hochbetrieb. Und erklärt zu bekommen, dass der sehr feine und offene Maribor-Blanc-Weißwein aus dem slowenischen Weinbaugebiet Stajerska familiäre Ähnlichkeiten mit Wein aus der Steiermark besitzt, weil man über die Grenze dort "ja schnell gehupft ist", das ist ein Vergnügen.

Detailansicht öffnen Der behagliche Gastraum ist von jedem Schnickschnack frei. (Foto: Stephan Rumpf)

Die 40 Seiten starke Weinkarte ist ohnehin eine der besten weit und breit, ein liebevoll und kenntnisreich ausgewähltes Sortiment aus Deutschland, Frankreich, Italien und, natürlich, Österreich, aber auch Slowenien und Ungarn sind dabei. Man merkt am Sachverstand, dass die Herren zuvor die Weinbar "Grapes" geleitet haben, nur beispielsweise am 2021er Gorca Furmint (50 Euro) oder den gehobenen Iglic Furmint (85 Euro). Das Vergnügen ist mit ab 40 Euro steil aufwärts nicht ganz billig, aber die Qualität ist es wert. Freilich, wer den Zechbecher kreisen zu lassen wünscht, sollte sich doch lieber eine andere Lokalität suchen: Ein 0,1-l-Gläschen der erfreulich zahlreichen offenen Weißweine kann im Waltz bis zu zehn Euro kosten, was 25 Euro für das Viertel bedeuten würde, beim Rotwein gehts noch höher, und bei aller Liebe ist das ein bißchen heftig.

Also: besser Zurückhaltung walten lassen. Ohnehin ist das Waltz ja ein Ort des gepflegten Genusses - und sei als solcher warm empfohlen. Peffekoven wünscht ein langes Wirtshausleben, sodass das Waltz eines fernen Tages tatsächlich zu Münchens Traditionslokalen zählen wird.

Gasthaus Waltz, Ickstattstraße 13, Telefon 089 / 9042 847, Öffnungszeiten Donnerstag bis Montag ab 18 Uhr, Reservierung empfohlen

Die SZ-Kostprobe

Die Restaurant-Kritik "Kostprobe" der Süddeutschen Zeitung hat eine lange Tradition: Seit 1975 erscheint sie wöchentlich im Lokalteil, seit einigen Jahren auch Online. Etwa ein Dutzend kulinarisch bewanderter Redakteurinnen und Redakteure aus sämtlichen Ressorts - von München, Wissen bis zur Politik - schreiben im Wechsel über die Gastronomie in der Stadt. Die Auswahl ist unendlich, die bayerische Wirtschaft kommt genauso dran wie das griechische Fischlokal, die amerikanische Fast-Food-Kette, der besondere Bratwurststand oder das mit Sternen dekorierte Gourmetlokal. Das Besondere an der SZ-Kostprobe: Die Autorinnen und Autoren schreiben unter Pseudonym, oft ist dies kulinarisch angehaucht. Sie gehen unerkannt etwa zwei- bis dreimal in das zu testende Lokal, je nachdem wie lange das von der Redaktion vorgegebene Budget reicht. Eiserne Grundregeln: hundert Tage Schonfrist, bis sich die Küche eines neuen Lokals eingearbeitet hat. Und: sich nie bei der Arbeit als Restaurantkritiker erwischen lassen - um unbefangen Speis und Trank, Service und Atmosphäre beschreiben zu können.