6. August 2019, 18:44 Uhr "Wirtschaftswald"-Pläne Klimaschutz und Baummassaker

In Niederbayern fragt man sich: Verfolgt Ministerpräsident Söder in Wahrheit eine Waldvernichtungs-Strategie?

"Mehr Wald und Wissenschaft" vom 11. Juli:

Markus Söder hat den Wald entdeckt. Es gäbe keine Zeit zu verlieren, sagt er, und stellt fest, dass der Klimaschutz jetzt "höchste Priorität" habe. Aus einem "Wirtschaftswald" soll ein "Klimawald" werden und den Wald, "unser Erbe", zu erhalten, sei die wichtigste Aufgabe. Aber, stellt sich mir als Waldler aus dem hintersten Niederbayern in der Wildnisregion des Nationalparks Bayerischer Wald, da die Frage: Wer einen Wald erhalten will, lässt doch keine Bäume verrecken! Denn, Herr Ministerpräsident, aufgepasst: Ein Wald besteht aus Bäumen! Aus jenen verholzten Pflanzen mit einer Wurzel, einem daraus emporsteigenden, hochgewachsenen Stamm und einer belaubten Krone (bei Laubbäumen) oder mit Nadeln versehenen Ästen bei Nadelbäumen. Schon als bayerischer Umweltminister (2008 bis 2011) hat Söder tatenlos zugesehen, wie der Nationalpark Bayerischer Wald, eine Sonderbehörde seines damaligen Ministeriums, in meiner Heimat die Bäume durch die teuflische Unterlassungsstrategie "Natur Natur sein lassen" dem Waldverderber Borkenkäfer überließ. Und er hat auch jetzt als Ministerpräsident bisher nicht eingegriffen, so dass die Parkverantwortlichen diese Baum-Vernichtungsstrategie weiter auf drei Viertel des Parkgebiets ausdehnen können. Sieben Millionen, zum Teil weit über hundertjährige Bäume, die uns beim Klimaschutz helfen wollten, sind diesem Massaker bereits zum Opfer gefallen. Und tote Bäume speichern kein CO₂ mehr, sondern müssen vielmehr ihr Depot klimaschädigend wieder an die Umwelt abgeben. Leopold Kufner, Zwiesel