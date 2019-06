4. Juni 2019, 18:52 Uhr Wirtschaftsstandort BMW macht sich breit

Milbertshofen, Unterschleißheim und jetzt Freimann: Je intensiver BMW in die Zukunft investiert, desto mehr Standorte sichert sich der Autobauer vor allem im Münchner Norden. Ein Besuch in den neuen Büroriegeln an der Lilienthalallee

Von Pia Ratzesberger

Die Stellplätze vor dem Haus sind schon am Morgen alle voll. Also die für die Fahrräder wohlgemerkt. Und wenn man an ihnen vorbei durch die Tür tritt, bestätigt sich der Eindruck, dass viele Mitarbeiter eines der größten deutschen Automobilunternehmen nicht mehr mit einem eigenen Auto in die Arbeit fahren. Auf einer Tafel werden einem die Zeiten für die U-Bahnen angezeigt, auch der Weg bis zum nächsten freien Fahrrad oder bis zum nächsten Carsharing. Die Karte für die Autofahrer sieht allerdings eher abschreckend aus: "Erhöhtes Verkehrsaufkommen" ist dort zu lesen. Die Straßen Münchens sind wieder einmal rot eingefärbt.

Auch von der Kantine aus bleibt das Firmenprodukt immer fest im Blick. (Foto: Florian Peljak)

Auf dem neuen Gelände von BMW in der Lilienthalallee im Norden der Stadt, auf dem nun mehr als 3000 Menschen arbeiten werden, kann man ganz gut sehen, wie sich die Autobranche verändert. Was das für BMW bedeutet, wenn selbst die eigenen Leute immer weniger ins Auto steigen? "Wir sind ja zunehmend ein Mobilitätsunternehmen", sagt Jens Freitag, der Gesamtprojektleiter des sogenannten Campus Freimann. Ein Satz, den man bei BMW momentan oft hört.

Auf dem neuen Gelände in Freimann sollen die Mitarbeiter unterschiedlicher Bereiche gemeinsam Ideen entwickeln. (Foto: Florian Peljak)

Erst Anfang des Jahres hat sich das Unternehmen mit seinem Rivalen Daimler zusammengetan, um unter anderem die Dienste fürs Carsharing zusammenzulegen, auch beim autonomen Fahren arbeiten die beiden Konzerne mittlerweile nicht gegen- sondern miteinander, was allerdings nicht bedeutet, dass BMW in München nicht wachsen würde. Im Gegenteil, je intensiver sich BMW auf die Zukunft vorbereitet, desto stärker breitet sich das Unternehmen in der Stadt aus. Vor allem im Norden.

Das Gebäude ist für 3120 Angestellte geplant, für die gibt es allerdings nur 2240 Arbeitsplätze, was bedeutet, dass niemand mehr seinen eigenen Schreibtisch hat, sondern man sich hinsetzt, wo gerade frei ist. (Foto: Florian Peljak)

In Unterschleißheim hat BMW im vergangenen Jahr einen Campus fürs autonome Fahren eröffnet. Im Stadtteil Milbertshofen-Am Hart baut die Firma gerade ihr Forschungs- und Innovationszentrum aus, in dem schon heute mehr als 26 000 Menschen arbeiten und bis zum Jahr 2050 sollen 15 000 weitere Arbeitsplätze entstehen. BMW investiert 400 Millionen Euro in das neue Projekt. Wie viel das Gelände an der Lilienthalstraße gekostet hat, will man nicht sagen. Das Projekt ist allerdings deutlich kleiner als das neue Innovationszentrum, in das im kommenden Jahr die ersten Mitarbeiter umziehen sollen.

Im Flur kann in abgetrennten Bereichen gearbeitet werden. (Foto: Florian Peljak)

Im Gegensatz zu den anderen neuen Standorten geht es in der Lilienthalallee auch in erster Linie nicht um Innovation, sondern um das klassische Geschäft, um den Vertrieb von Autos und Motorrädern am deutschen Markt.

In die vier weißen Büroriegel in der Lilienthallee 26, die man von außen auf den ersten Blick für Wohnhäuser halten könnte, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vertriebs eingezogen, die zuvor an der Heidemannstraße saßen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BMW Bank und der anderen Finanzdienstleistungen, die ebenfalls an der Heidemannstraße arbeiteten. Zudem noch das Fuhrparkmanagement von BMW, das sich Alphabet nennt sowie das Versicherungsgeschäft und ein Teil der IT, der vor allem für die Bank arbeitet. Auf der anderen Straßenseite wiederum, in der Lilienthalallee 21, hat BMW Motorrad nun neue Werkstätten. Die Büros nehmen 74 000 Quadratmeter ein und die Werkstätten nur 33000 Quadratmeter - in Freimann wird also mehr gedacht als geschweißt werden.

Bei BMW wollte man die Bereiche endlich an einem Ort bündeln, um nach innen Synergien zu erzeugen und nach außen einen einheitlicheren Auftritt. Wenn der Vertrieb zum Beispiel neue Angebote für einen Wagen plant, kümmert sich um die Finanzierung in der Regel die BMW Bank. Die Wege seien dann kürzer, sagt Projektleiter Freitag. Zumindest kürzer als bislang, denn die Gänge ziehen sich wie lange Schläuche durch das Gebäude und man kann sich schnell verlaufen, vor allem weil manche Teile der Büros nicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich sind. Die Regularien BMW Bank seien wegen der Bankenaufsicht strenger als in anderen Abteilungen, sagt Freitag.

Seit März sind die Mitarbeiter nach und nach in die neuen Büros eingezogen und sie müssen sich nun nicht nur an einen neuen Ort, sondern auch an eine neue Form der Arbeit gewöhnen. Das Gebäude ist für 3120 Angestellte geplant, für die gibt es allerdings nur 2240 Arbeitsplätze, was bedeutet, dass niemand mehr seinen eigenen Schreibtisch hat, sondern man sich hinsetzt, wo gerade frei ist.

Falls man überhaupt im Büro arbeitet, denn bei BMW kann man wie in vielen großen Unternehmen auch von Zuhause aus oder im Café arbeiten. Auf den Stockwerken stehen große Spinde bereit, zudem Telefonkabinen zum Zurückziehen und kleine Inseln zum Zusammensetzen. Bei BMW wirbt man damit, dass die neuen Räume ein neues Arbeiten ermöglichen sollen, wobei die Büros nach wie vor recht klassisch aussehen, was auch an der schieren Größe des Geländes liegen mag.

Im Oktober vor eineinhalb Jahren hat man mit dem Bau begonnen, jetzt sind die letzten Mitarbeiter umgezogen. Auf dem Dach des dritten Stocks hat sich sogar noch eine ganz neue Abteilung niedergelassen: Dort stehen vier große Bienenstöcke. Eine Mitarbeiterin kümmert sich mit ihrem Freund darum, der Imker ist. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit scheint bei BMW in allen Stockwerken zuzunehmen, selbst auf dem Dach - und vor der Haustür.