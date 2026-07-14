Zum Hauptinhalt springen

Bayerische WirtschaftsnachtWo Söder über Beamte spottet

Lesezeit: 2 Min.

Selfie-Time an der Galopprennbahn: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Gästen der Wirtschaftsnacht.
Selfie-Time an der Galopprennbahn: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Gästen der Wirtschaftsnacht. Astrid Schmidhuber/vbw

Warm, aber wenig herzwärmend: Bei der Bayerischen Wirtschaftsnacht wird deutlich, dass die Unternehmer sich mehr Reformeifer wünschen. Und der Gastgeber verrät, wen er auf der Party keinesfalls sehen möchte.

Von René Hofmann

SZ bei Google bevorzugen

Die Anzahl dunkler Oberklasselimousinen mit Chauffeuren ist beachtlich an diesem Abend. So beachtlich, dass manch einer auf dem Nachhauseweg in der Dämmerung Mühe hat, Fahrzeug und Fahrer zu finden und am Handy bittet: „Blenden Sie doch mal auf, damit ich sehe, wo sie stehen!“

Zur SZ-Startseite

Plötzliches Aus in München
:Staatsballett trennt sich von Erstem Solisten – MacKay erhebt schwere Vorwürfe

Das Bayerische Staatsballett trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Ersten Solisten Julian MacKay. Der Tänzer spricht auf Social Media von „Missständen“ und „Fehlverhalten“.

SZ PlusVon Jutta Czeguhn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite