Warm, aber wenig herzwärmend: Bei der Bayerischen Wirtschaftsnacht wird deutlich, dass die Unternehmer sich mehr Reformeifer wünschen. Und der Gastgeber verrät, wen er auf der Party keinesfalls sehen möchte.

Die Anzahl dunkler Oberklasselimousinen mit Chauffeuren ist beachtlich an diesem Abend. So beachtlich, dass manch einer auf dem Nachhauseweg in der Dämmerung Mühe hat, Fahrzeug und Fahrer zu finden und am Handy bittet: „Blenden Sie doch mal auf, damit ich sehe, wo sie stehen!“