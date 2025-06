Dass der neue Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) nun wieder so richtig in München angekommen ist, sieht man am Countdown, der am Ende seiner Slideshow über die Wirtschaftskraft der bayerischen Landeshauptstadt aufleuchtet: „Oktoberfest 2025, 107 Tage, 18 Stunden, 35 Minuten, 18 Sekunden“ sind es am Donnerstagabend, als der Ex-Oberbürgermeister von Ingolstadt in trauter Runde mit der Vereinigung der Münchner Wiesnwirte im Platzl Hotel Zahlen auf den Tisch legt.