6. Februar 2019, 17:38 Uhr Gewerbeflächen Selbst kleine Firmen haben oft keinen Platz mehr in München

Sein Großvater besaß eine Spenglerei am Englischen Garten, sein Vater ebenfalls und Heiner Fink auch. Bis jetzt. Denn nun zieht der Handwerker um. Dieses Schicksal teilen viele Unternehmen in der Stadt.

Von Pia Ratzesberger

Die Werkstatt von Heiner Fink fand man lange Zeit in einem Hinterhaus, Kaulbachstraße, Englischer Garten. Schon sein Großvater hatte dort an der Spaltbank gelernt, hatte den Betrieb später dem Sohn vermacht und der übergab das Geschäft wiederum an seinen Sohn. Es war eine Werkstatt, wie man sie nur noch selten sieht, sie stammte aus einer Zeit, als die Menschen in den Häusern einer Stadt nicht nur wohnten, sondern auch produzierten, und in der noch jeder wusste, was ein Spengler macht. Heute muss Heiner Fink, 46, immer öfter erklären, dass ein Spengler nichts anderes tut als ein Klempner - und seine Werkstatt steht nun weit draußen, in Grasbrunn.

Die Geschichte von Heiner Fink ist nicht nur die Geschichte eines Betriebes, der in München keinen Platz mehr findet, sondern es ist auch eine Geschichte über eine Stadt, in der die Wirtschaft kaum noch Platz hat, um zu wachsen. Die Flächen werden immer noch rarer, und die Mieten immer teurer, und so zieht eine Firma nach der anderen raus aus München. Es ist zum Beispiel ungefähr sieben Jahre her, dass der Nudelhersteller Bernbacher bekannt gab, dass er von Haidhausen nach Hohenbrunn ziehen würde, in den Landkreis München. Nur wenige Monate zuvor hatte der Tabakkonzern Philip Morriss seine deutsche Zentrale von München nach Gräfelfing verlegt, ebenfalls in den Landkreis München. Solche Umzüge sind nicht nur ärgerlich für eine Stadt, weil sie bekannte Unternehmen verliert, sondern sie verliert vor allem auch Geld, der Gewerbesteuer wegen.

Und jetzt zieht es den nächsten nach draußen, erst Ende Januar hat der Maschinenbauer Krauss-Maffei angekündigt - nicht zu verwechseln mit der Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann -, dass er seinen Standort in München aufgeben werde, um in einem Gewerbegebiet in Parsdorf neu anzufangen. Das sei eine einmalige Chance, sagt der Geschäftsführer der IG Metall München, Horst Lischka, der bei Krauss-Maffei im Aufsichtsrat sitzt. Der Mietvertrag für das Gelände in Allach würde in acht Jahren ohnehin auslaufen, und man könne davon ausgehen, dass die Preise mit einem neuen Vertrag weiter steigen würden. Der Umzug nach Parsdorf soll im Jahr 2022 beginnen und fünf Jahre lang dauern.

In der Kaulbachstraße in der Werkstatt von Heiner Fink geht es im Vergleich schneller, doch er räumt schon seit Ende Dezember seine Maschinen raus und ist noch immer nicht fertig. Das Haus, in dem schon sein Großvater und sein Vater als Spengler arbeiteten, wird saniert. Sein Pachtvertrag wurde deshalb nicht verlängert, wahrscheinlich werden an der Stelle seiner Werkstatt neue Wohnungen gebaut werden. Gewerbe sei in den Wohnvierteln nicht mehr erwünscht, sagt Fink und wie alles in dieser Stadt hängt auch das zumindest zu einem Teil mit den verdammt hohen Mieten zusammen. Wer am Englischen Garten 20 Euro für den Quadratmeter zahlt, möchte morgens um halb sieben nicht von einem schweren Laster geweckt werden, der den Spenglern im Erdgeschoss neues Blech anliefert. Er könne das sogar verstehen, sagt Fink. Ein Jahr lang hat er in der Stadt nach einem neuen Gelände gesucht, etwa 300 Quadratmeter sollten es sein, so viel hatte er in dem Vorderhaus und in dem Hinterhaus an der Kaulbachstraße zusammen angemietet. Die Büros seien bei der Suche nie das Problem gewesen, sagt er.

Eine Möbelmanufaktur in Neuhausen: In den Straßen von München sieht man immer weniger derlei Betriebe. (Foto: Jan A. Staiger)

Aber immer die Werkstatt. Im Referat für Arbeit und Wirtschaft gibt es eine Liste mit Firmen, die sich für eine Gewerbefläche haben vormerken lassen. Momentan stehen auf der 300 Namen. Die Firmen suchen manchmal 800 und manchmal auch 4000 Quadratmeter, die meisten der Unternehmen kommen aus dem produzierenden Gewerbe sowie aus dem Handwerk und der Logistik. Es sind Firmen, die viel Platz brauchen. Mithilfe eines Programms mit einem äußerst sperrigen Namen, dem Gewerbeflächenentwicklungsprogramm (siehe Text unten), versucht die Stadt, dem beizukommen. Doch mit den Gewerbeflächen ist es letztlich wie mit den Wohnungen. Es sind immer zu wenige.

Es gibt keine Statistiken, wohin die Unternehmen aus der Stadt ziehen, aber bei der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern heißt es, in den meisten Fällen würden die Unternehmen in der Region bleiben. Es sei so gut wie ausgeschlossen, dass eine Firma von München in den Landkreis Hof ziehe, auch weil den Umzug wohl viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitmachen würden. Von daher sei es für die Zukunft vor allem wichtig, dass die Stadt und das Umland sich stärker zusammenschlössen - und zum Beispiel auch sogenannte interkommunale Gewerbegebiete ausgewiesen würden, an denen dann mehrere Städte und Gemeinden beteiligt wären.

Warteliste 52,7 Hektar Gewerbefläche suchen Münchner Unternehmerinnen und Unternehmer gerade in der Stadt. Die Fläche entspricht etwa der Größe von 74 Fußballfeldern - und in Wahrheit ist der Bedarf wahrscheinlich größer. Das nämlich sind nur die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich beim Referat für Arbeit und Wirtschaft gemeldet und sich für eine Fläche haben vormerken lassen. Die meisten der etwa 300 Firmen auf der Liste sind dabei im produzierenden Gewerbe tätig, auch im Handwerk und in der Logistik. ratz

Heiner Fink und seine Mitarbeiter sind gerade noch dabei, die letzten Maschinen aus der alten Werkstatt zu räumen, alle seiner 23 Leute bleiben bei ihm. Gekündigt hat niemand. "Da hab ich schon a bissl Glück gehabt." Für seine Werkstatt sei die neue Halle in Grasbrunn vielleicht ohnehin der bessere Standort, gerade auch wegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Unternehmen bekommen in München nämlich nicht nur keine neuen Flächen mehr, sondern vor allem auch keine neuen Leute. Wer in der Stadt eine Lehre zum Spengler mache, der wolle zu den großen Betrieben, sagt Fink, zu MAN oder zu Knorr Bremse. Aber nicht nach draußen, rauf auf die Dächer, vor allem nicht in der Kälte.

Er hofft, dass er am Land vielleicht eher neue Mitarbeiter finden wird, im Landkreis München oder auch im angrenzenden Landkreis Ebersberg. Die Leuten wollten nicht so weit fahren bis in die Stadt, mit dem vielen Verkehr. Und den wenigen Parkplätzen am Englischen Garten.