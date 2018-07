26. Juli 2018, 18:20 Uhr Wirtekrug Die Wiesn auf einem Bild

Die Wirte der großen Zelte stellen ihren neuen Festkrug vor

Von Franz Kotteder

Eine Panorama-Ansicht der Stadt samt Oktoberfest, Riesenrad und Bavaria, darüber ein tanzendes Trachtlerpaar und nicht weniger als 22 Abzeichen in Charivari-Form: Das ist der neue Festkrug der Wiesnwirte. Der Maler und Bildhauer Maximilian Fliessbach hat ihn in diesem Jahr für die Vereinigung der Münchner Wiesnwirte gestaltet. Am Mittwochabend stellten die Wiesnwirte ihn im Salettl des Biergartens am Nockherberg vor.

Man kann darin einen Neuanfang mit starkem Traditionsbezug sehen, den die neuen Wirtesprecher Peter Inselkammer vom Armbrustschützenzelt und Christian Schottenhamel von der Festhalle Schottenhamel da initiiert haben. Denn die letzten Jahre hatte die Künstlerin Tita Gronemeyer beinahe schon ein Abonnement auf die Gestaltung des Wiesnkrugs der Wirte. Aber Fliessbach hat ihn auch schon zweimal gestaltet, in den Anfangszeiten des Wirtekrugs, denn den gibt es erst seit 2012. Auch sonst war er schon des öfteren für die Wiesn tätig, bei der Ausgestaltung des Hippodroms von Sepp Krätz, und gestaltete dessen Bierkrüge. Für das Design des Marstall-Festzelts zeichnet er ebenfalls verantwortlich. Dass es seit der Einführung der Oiden Wiesn 15 statt 14 große Wiesnzelte gibt, brachte ihn kurzfristig etwas aus dem Konzept: "Das hat mir die Symmetrie beim Charivari durcheinandergebracht!" Weswegen er flugs noch die sechs Brauereien und das bayerische Staatswappen auf dem Krug unterbrachte.

Trotz aller Neuerungen: Eine gewisse Kontinuität bleibt also doch gewahrt unter den beiden Nachfolgern des langjährigen Wirtesprechers Toni Roiderer vom Hackerzelt. Und wenn man so will, gehören auch Preiserhöhungen zur Wiesn-Tradition - schließlich steigt der Bierpreis jährlich. Und so wird auch der Krug heuer etwas teurer: 36 Euro (im vergangenen Jahr 33 Euro) kostet er mit Zinndeckel, 22 Euro ohne.

Neben dem neuen Krug haben die Wiesnwirte aber auch ein neues Logo: fünf Masskrüge, die sich - in der animierten Version - langsam mit Bier füllen. Und zwar so, dass auch der Verein gegen betrügerisches Einschenken nichts dagegen haben dürfte. Es wird auch auf der neuen Homepage der Wirte zu sehen sein, die ist allerdings noch nicht online, "da brauchen wir noch ein bisschen", sagt Inselkammer. Aber bis zur Wiesn ist ja auch noch etwas hin.