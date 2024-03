Von Oliver Hochkeppel

Politische Kabarettisten aus Österreich trumpfen in Deutschland gerne erst mal auf: Welche Amateure in Sachen Korruption und Filz wir hier im Vergleich zum kleinen Nachbarland doch sind. Beim Trio "Wir Staatskünstler" hat das bei den Auftritten im Lustspielhaus schon Tradition. Freilich hatten sie bei der Deutschland-Premiere ihres neuen Programms "Alte Hunde - Neue Tricks" erst einmal eine brandaktuelle gute Nachricht. Ein Wiener Urteil in Sachen Benko-Insolvenz mache Hoffnung für dessen Münchner Immobilien-Ruinen: "In 50 Jahren habt's wieder a Stadt."