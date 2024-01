Von Thomas Becker

Grenzwertig

Wer sich nicht entscheiden kann oder mag, ob er lieber im schönen Bayerland bleiben oder doch mal bei den Tiroler Nachbarn fremdwandern will, ist beim Marsch hinauf zur Ederkanzel hoch über Mittenwald genau richtig. Das knuffige Berggasthaus ist benannt nach dem Königlich-Bayerischen Forstmeister Hubert Eder, der hier 1900 einen Hochstand errichten ließ, der über die Jahre vom Aussichtsturm samt Erfrischungsraum zum Gasthaus wuchs. Und das hat eine Besonderheit: In der Gaststube sitzt man in Bayern, auf der Terrasse dagegen in Tirol, was angesichts des herrlichen Blicks auf Karwendel, Wetterstein sowie ins Leutaschtal dringend zu empfehlen ist. Der Aufstieg von Mittenwald aus (knapp 300 Höhenmeter) dauert etwa eine Dreiviertelstunde und ist auch mit Kindern gut machbar, am besten über den Waldlehrpfad am Burgberg.