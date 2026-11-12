Dass einfach der Lift angeknipst wird, sobald ringsum genug Schnee liegt: schwer vorstellbar in diesen aufgekratzten Zeiten, in denen selbst die neue Feinkostabteilung im Supermarkt nicht ohne Event in Betrieb gehen kann. Klar scharren Pistenfreunde spätestens nach dem Anblick der ersten gezuckerten Voralpenhügel vorfreudig mit den Skischuhen. Ein sogenanntes Ski-Opening hatten sich Mitte der Neunzigerjahre erstmals die Marketing-Genies des Tourismusverbands Ischgl ausgedacht: ein Konzert oben auf dem Berg, direkt auf der Piste, am besten mit Elton John oder so. Genau so kam es. Fast alle Showgrößen von Tina Turner über Bob Dylan bis Robbie Williams folgten, und irgendwann begannen auch andere Orte damit, sich zur Einstimmung auf den Ski-Winter den ein oder anderen Musik-Act einzukaufen.

Und die Münchner Hausberge? Sparen sich das VIP-Gedöns und konzentrieren sich auf die Arbeit an den Pisten. Die Planungen sind jedenfalls optimistisch: Am Sudelfeld und oben auf der Zugspitze sollen die Lifte schon ab 28. November laufen, am Spitzing und am Brauneck ab 5. Dezember, im Gebiet Garmisch Classic soll es Mitte Dezember losgehen, so wie auch am Nebelhorn bei Oberstdorf. Ein paar Kilometer weiter am Fellhorn peilt man dagegen schon den 4. Dezember an. Mal sehen, ob Frau Holle mitspielt. Ungeachtet dessen aber starten nun die Österreicher mit Stars wie Helene Fischer, den Fantastischen Vier oder den Sportfreunden Stiller in die Skisaison.

Obertauern

Smudo, Thomas D und Michi Beck (von links) von den Fantastischen Vier sind auf Abschiedstour (hier in Bremen). Einen Stop legen die Schwaben im Skigebiet Obertauern ein. Foto: Sina Schuldt/dpa

Obertauern legt vor: Wo einst die Beatles ein paar fröhliche Schnee-Szenen für ihren Film „Help“ drehten, startet schon am 20. November die „Ski Opening Week“, acht Tage später stehen Die Fantastischen Vier im Rahmen ihrer Abschiedstour „Der letzte Bus“ noch einmal auf der Bühne, am 4. Dezember folgt die stimmgewaltige Anastacia. Stehplatzkarten kosten 79 Euro, das VIP-Ticket schlägt mit 299 Euro zu Buche, Kinder ab elf Jahren zahlen den vollen Preis. Und der Skipass? Liegt in den Wochen vor Weihnachten bei 72 Euro.

Saalbach/Hinterglemm

Djs am Pult und Stars wie das Duo Dicht & Ergreifend auf der Bühne: In Saalbach/Hinterglemm wird tagelang mt viel Musik gefeiert. Foto: Marie Rudigier

Im Skicircus Saalbach Hinterglemm laufen die Lifte am 27. November an, bevor von 3. bis 6. Dezember die zwölfte Ausgabe des Bergfestivals steigt. Angekündigt sind auch diesmal wieder mehr als ein Dutzend DJs und Bands, darunter die in Bayern mindestens weltberühmten Combos LaBrassBanda sowie Dicht & Ergreifend. Tagestickets kosten 88 Euro, wer alle drei Tage dabei sein will, muss 145 Euro ausgeben. Nur eine Woche später, von 10. bis 13. Dezember, geht’s schon wieder weiter: Rave on Snow, mit mehr als 60 Künstlern auf 13 Bühnen, eine davon sogar oben auf dem Schattberg, wo im Vorjahr noch die Ski-Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Wer sich nur auf den Pisten austoben will, muss vor Weihnachten 74 Euro für den Tagesskipass mitbringen – danach wird’s teurer.

Montafon

Auch der Saisonauftakt im Montafon besteht aus mehr nur als Skifahren. Ab 27. November laufen rund um Gargellen und St. Gallenkirch die Lifte, können die neuen Ski-Modelle getestet werden. Tags darauf lassen Live-Bands wie Die Thierseer oder Tuesday und DJ-Sets die Party-Stimmung vom Berg herab schwappen. Unten im Tal locken derweil der Schruser „Wiahnachtsmarkt“ und die Adventmärkte der anderen Bergdörfer mit vorweihnachtlicher Stimmung. Der Skipass für die 140 Pistenkilometer ist derweil so günstig wie fast nirgends sonst: 51 Euro.

Ischgl

Ischgl eröffnet die Skisaison mit einem „Top of the Mountain Opening Concert“, das allerdings im Tal stattfindet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Bei den Vorreitern in Ischgl startet die Konzert-Saison derweil zwei Tage nach der Ski-Saison: Am 28. November gibt sich die irische Pop-Band Westlife die Ehre, die heuer 25-jähriges Band-Jubiläum feiert. Das Ganze nennt sich zwar immer noch „Top of the Mountain Opening Concert“, findet aber schon seit einigen Jahren nicht mehr oben auf der Idalp, sondern unten im Tal auf dem Silvrettaparkplatz statt. Und hat den Vorteil, dass der Weg in die angeschlossenen Après-Ski-Locations nicht mehr so weit ist. Der Tagesskipass inklusive Konzert kostet 100 Euro respektive 62 für Kinder. Wer nur Skifahren mag, ist mit 83 Euro dabei – da ist das Konzertticket in der Tat ein Schnäppchen.

St. Anton

Mit Coverbands, die mit berühmten Hits das Publikum anheizen, geht's los in St. Anton. Foto: markO/mauritius images

Mit den Stanton Ski Open von 4. bis 6. Dezember geht die Skisaison am Arlberg los. Auf drei Bühnen im Ort spielen Taylor Swift, Supertramp, Tina Turner und Guns n‘ Roses – allerdings nur die Cover-Bands dazu. Ein weiterer Höhepunkt am Nikolausabend: der Arlberg-Pass-Krampalar-Lauf von der Rendlbahn quer durch den Ort bis zum Grießplatz. Wer Angst vor Ruten schwingenden Krampussen mit unheimlichen Masken hat: ab ins Bett! Und morgens früh raus: Der 85-Euro-Skipass will schließlich ausgenutzt werden.

Schladming

Gleich zweimal hintereinander tritt Helene Fischer in Schladming auf. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

In Schladming, wo im Vorjahr die Backstreet Boys im Planai-Stadion zu Gast waren, gibt sich heuer Helene Fischer die Ehre, gleich zwei Abende am Stück: 11. und 12. Dezember. Während es für den ersten Abend nur noch Karten in der VIP-Diamond-Abteilung für atemlose 499 Euro gibt, sind für den zweiten Abend noch reguläre Tickets ab 129 Euro zu haben (www.oeticket.com). Wer tatsächlich auch noch Skifahren will, kann ein Kombi-Paket erwerben: Unterkunft, Zwei-Tages-Skipass für das sagenhafte 760 Pistenkilometer große Gebiet „Ski amadé“ plus Konzertticket. Kostenpunkt: ab 388 Euro. Gar kein schlechter Preis, kostet doch allein der Skipass für zwei Tage schon ab 128 Euro. Ob Mitte Dezember aber wirklich schon jeder Lift läuft, ist wieder eine andere Frage.

Pitztal

Beim Hochzeiger Openair im Pitztal beschließen die Sportfreunde Stiller ihre große Tour. Foto: TVB Pitztal/Gartzke

Beim Hochzeiger Openair im Pitztal beschließen die Sportfreunde Stiller am 12. Dezember ihre große „30 wunderbare Jahre“-Tour. 2023 war das Trio schon mal am Hochzeiger, wo ein paar Kilometer vor dem Gletscherskigebiet heuer 60-jähriges Bestehen der Hochzeiger Bergbahnen gefeiert wird. Und wer die Sportskanonen Flo, Peter und Rüde kennt, kann sich gut vorstellen, dass da wohl vor oder nach dem Konzert schon ein paar Ski oder ein Snowboard zum Einsatz kommen werden. Der Konzerteintritt ist mit einem gültigen Bergbahnticket kostenlos. Wer ohne Ski zum Konzert will, kann für 45 Euro ein Konzertticket mit Gondelfahrt kaufen (Kinder: 30 Euro). Die Lifte laufen hier oben schon ab 4. Dezember, und da im Pitztal 90 Prozent der Abfahrten auf über 2000 Metern liegen, dürfte dem Pistenspaß wenig im Wege stehen. Bis 20. Dezember gilt zudem während der „Ski Inclusive Weeks“ das Angebot: kostenloser Skipass bei mindestens vier Übernachtungen. Wer schlau bucht, nimmt noch das Sporti-Konzert mit.

Kleinwalsertal

Am gleichen Wochenende wird im Kleinwalsertal erstmals ein Ski-Opening gefeiert. Den Auftakt macht am Freitag, 11. Dezember, gegen 19 Uhr eine eigens entwickelte Inszenierung am Kesslerlift in Riezlern. Unter dem Titel „Pioniergeist im Schnee“ wird der Hang zur Bühne. Ausgehend von den Walser Ursprüngen führt die Inszenierung auf eine Zeitreise durch die Wintersportgeschichte des Kleinwalsertals: von den ersten Skipionieren über prägende Jahrzehnte der Skikultur bis zu Snowboard und modernem Freestyle. Der Eintritt ist frei – dass es so was noch gibt! Samstag und Sonntag können dann auf den Pisten der Kanzelwand und am Ifen Ski und Snowboards getestet werden, schon wieder kostenlos. Nur den Skipass gibt es auch hier nicht umsonst: Bis kurz vor Weihnachten kostet der Tagespass 72,90 Euro.

Flachau

Der Herminator in seinen besten Zeiten: Nach dem Skirennfahrer Herrmann Maier ist das Großevent für den guten Zweck in Flachau benannt Foto: Imago

Reichlich Prominenz gibt es dagegen am 6. Januar bei der „Hermann Maier Star Challenge“ in Flachau zu sehen. Stars aus Musik, Sport und Showbusiness nehmen gemeinsam mit ehemaligen Ski-Profis die legendäre Weltcup-Piste in Angriff, nur einen Tag nach dem Weltcup-Slalom der Damen, also auf einer äußerst anspruchsvollen Piste. Auch hier waren die Sportfreunde Stiller schon am Start, so wie auch Franz Klammer, Thomas Muster, Andreas Herzog, Johan Lafer, Bernhard Russi und natürlich der Herminator, der beim letzten Rennen erstmals die Bestzeit einem Anderen überlassen musste: dem 13 Jahre jüngeren Schweizer Weltmeister und Olympiasieger Carlo Janka. Diesmal sollen bei der Challenge auch deutsche Stars mit dabei sein – mal sehen, wen die Veranstalter ins Starthäusl locken können.