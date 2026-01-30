Nur etwas mehr als 300 Höhenmeter liegen zwischen dem Tiroler Dorf Hinterriß auf 928 Metern Seehöhe und dem 1250 Meter hoch gelegenen Almdorf im Großen Ahornboden. Die Steigung ist für Langläufer moderat, um die großartige Kulisse des österreichischen Naturparks Karwendel einmal abseits des sommerlichen Wandertrubels entdecken zu können. Konditionsstark muss aber schon sein, wer die insgesamt 30 Kilometer lange Strecke ausprobieren will. Zudem ist die klassische Technik gefragt. Eine Skating-Spur gibt es nicht.

Sobald genügend Schnee liegt, präparieren die Inhaber des Gasthofs zur Post in Hinterriß die Loipe. Das sollte jedem Langläufer die kleine Gebühr von 2,50 Euro pro Person – einzuwerfen an der Box jenseits der Mautstelle – wert sein. Mit jedem Kilometer geht es entlang des Rissbachs immer tiefer hinein in die beeindruckende Felskulisse des Karwendel. Besonders atmosphärisch sind auch die teils jahrhundertealten Ahornbäume, wenn die knorrigen Stämme und Äste frisch verschneit sind.

Bis zum Almdorf und damit zur Halbzeit der Loipentour führt die Strecke immer leicht bergauf. Nur einmal geht es ein kurzes Stück etwas steiler nach oben und wieder nach unten. Sind die ersten 15 Kilometer geschafft, geht es zurück nur noch bergab. Proviant für unterwegs müssen sich die Langläufer allerdings selbst mitbringen. Eine Einkehrmöglichkeit gibt es entlang der Strecke nicht, sondern erst wieder in Hinterriß. Das Almdorf, das wohl zu kaum einer anderen Jahreszeit als im Winter so ruhig zu erleben ist, bietet sich für eine Pause an.

An mehreren Parkplätzen zwischen dem Ortsausgang von Hinterriß und der Mautstelle kann man das Auto abstellen. In Hinterriß gibt es den Gasthof zur Post (post-hinterriss.info), weitere Infos unter karwendel-urlaub.de

Jachental

Die Jachenau heißt nicht umsonst „das Sonnental“. Das stille Hochtal ist im Winter ein schnee- und sonnenreiches Langlaufparadies für Naturliebhaber. (Foto: Dieter Appel)

Im Süden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen erstreckt sich die Jachenau von Ost nach West zwischen dem Isartal bei Lenggries und dem Walchensee. Das langgestreckte Tal liegt etwas abseits und hat sich darum noch seinen ländlichen Charme bewahrt. Im Winter lässt sich das Tal auf der mehr als 30 Kilometer langen Loipe vom Lenggrieser Ortsteil Leger und dem Dorf Jachenau bestens erkunden. 25 Kilometer Strecke sind auch für Skater gespurt. Oft gibt es genügend Schnee, auch wenn es weiter draußen im Alpenvorland nicht zum Loipenspuren reicht.

Das Gelände von Leger bis Tannern ist gewellt und baumbestanden. Schließlich öffnet sich das Tal. Die Loipe führt mehr über freies Wiesengelände. Unterwegs einkehren lässt sich etwa im Café Dannerer. Direkt daneben ist ein großer Parkplatz, der direkt zur Loipe führt. Die Park- beziehungsweise Loipengebühr beträgt vier Euro. Insgesamt ist die Strecke als leicht bis mittelschwer einzustufen.

Einstiegsmöglichkeiten für die Loipe sind bei den Parkplätzen bei Leger sowie beim Café Dannerer. Das hat im Winter an den Wochenenden freitags bis sonntags zwischen Weihnachten und Mitte März geöffnet; Infos zur Loipe gibt es unter jachenau.de/Loipenbericht.

Kanada an der Isar

Zwischen Wallgau im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und Vorderriß im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen führt die sogenannte Kanada-Loipe an die 15 Kilometer auf einfacher Strecke durch das Isartal teils direkt am Flussufer entlang. Gespurt ist sowohl in der Klassik- als auch in der Skatingtechnik.

Einer der Startpunkte ist der Isarsteg in Wallgau. Die Loipe ist landschaftlich malerisch. Die Strecke führt durch die Auenlandschaft der Isar und an Kiesbänken vorbei zwischen den Bergen hindurch. Von Wallgau aus sind die ersten Kilometer flach und technisch leicht. Steiler und fordernder wird die Loipe etwa ab der Hälfte der Strecke mit Anstiegen und Abfahrten. Auf den schmaleren Langlaufskiern braucht es vor allem hangabwärts gute Balance und Technik.

Einkehren lässt sich etwa in Wallgau oder im Gasthof zur Post in Vorderriß. Startpunkte sind entweder der Parkplatz beim Isarsteg in Wallgau oder der Parkplatz beim Gasthof zur Post in Vorderriß. Zum Zustand der Loipe bietet die Homepage der Alpenwelt Karwendel Einblicke unter alpenwelt-karwendel.de oder über das Tölzer Land unter toelzer-land/schneeundloipen

Kloster Reutberg

Die Loipe zwischen dem Freibad Eichmühle in Bad Tölz und dem Kloster Reutberg bei Sachsenkam bietet eine schöne Route durch das sanft gewellte Alpenvorland. (Foto: Manfred Neubauer)

Ausreichend Schnee im Alpenvorland, um gut Langlaufen gehen zu können, ist generell seltener geworden. Und wenn dann einmal genügend liegt, ist es manchmal schon nach wenigen Tagen mit dem Spaß vorbei. Sollte es doch einmal ausreichend winterlich sein, bietet die Loipe zwischen dem Freibad Eichmühle in Bad Tölz und dem Kloster Reutberg bei Sachsenkam eine schöne Route durch das sanft gewellte Alpenvorland. 17 Kilometer ist die Strecke lang. Abkürzen können Langläufer unkompliziert, weil sich die Routen zweimal treffen. Unter anderem geht es durch Ellbach-Kirchseemoor. Unterwegs bieten sich auch immer wieder schöne Ausblicke in die Berge des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen. Gespurt ist nur in der klassischen Technik.

Wer in Bad Tölz beginnt, kann auf halber Strecke in Kloster Reutberg einkehren. Bei schönem Wetter lässt sich von der erhöhten Terrasse das Landschaftspanorama entspannt genießen. Parkplätze zum Einstieg sind an der Eichmühle in Bad Tölz oder beim Kloster Reutberg Bräustüberl.

Lenggries – Arzbach

Abwechslungsreich ist die Route links der Isar zwischen Lenggries und Arzbach, gespurt ist sie nur für die klassische Technik. (Foto: Manfred Neubauer)

Immer Auf und Ab geht es etwa auf dem 16 Kilometer langen Rundkurs links der Isar zwischen Lenggries und Arzbach. Dafür ist die Route, die für die klassische Technik gespurt ist, abwechslungsreich. Startpunkt sind die Gilgenhöfe in Lenggries, dort wo früher die Talstation der Brauneck-Bergbahn stand. Die Loipe führt anfangs auf den Lenggrieser Hausberg zu, ehe es in eine etwas steilere Abfahrt hineingeht. Nun führt die Route durch freie Landschaft aufwärts. Immer wieder folgen Anstiege und Abfahrten. Auf etwas mehr als 150 Höhenmeter summieren sich die An- und Abstiege.

Insgesamt existiert unterhalb des Braunecks ein weites Geflecht von verschiedenen Routen. Die lassen sich miteinander auch kombinieren. Anspruchsvoller hinein geht es etwa ins Schwarzenbachtal. Der freiwillige Loipen-Pflegebeitrag liegt in Lenggries für Erwachsene bei vier Euro sowie zwei Euro bis zum Alter von 17 Jahren; Auskunft zum Loipenstatus gibt es unter lenggries.de/aktiv/winter/langlauf-skaten

Kreuth

Wer nach Schnee sucht, ist im äußersten Zipfel des Landkreises Miesbach zwischen Kreuth und der Grenze zu Tirol bei Glashütte meist an der richtigen Stelle. Der Winkel ist bekannt für viel Niederschlag im Winter. Die Routen im Tal der Weißach sind abwechslungsreich. Teils verläuft die Loipe direkt am Fluss entlang, aber auch nahe der Bundesstraße 307. Stimmungsvoll sind die Gebäude von Wildbad Kreuth aus dem 19. Jahrhundert mit dem markanten Blaubergkamm im Hintergrund. Die Loipe ist großteils für die klassische Technik gespurt, es existieren aber auch Skatingrouten. Parkplätze finden sich in Kreuth, bei Wildbad Kreuth und Klamm. Mehr Infos gibt es unter tegernsee.com/langlaufen.