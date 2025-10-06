Das Wintersemester in München startet. Nicht alle Hochschulen starten am selben Tag: Während an den zwei großen Unis, der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und der Technischen Hochschule München (TUM), die Vorlesungen am Montag, 13. Oktober, beginnen, starten etwa die Hochschule München und die Bundeswehr-Universität bereits am 1. Oktober.

Auf dieser Seite bündeln wir alles, was Studierende und vor allem die sogenannten Erstis für das Leben in und außerhalb der Uni wissen sollten. Da ist allem voran die Wohnungssuche, die sich in München oft schwierig gestaltet. Hier eine Übersicht, auf welchen Plattformen man überall nach einer Bleibe schauen kann:

Tipps zum Studienstart : So findet man eine Wohnung in München Hilfreiche Methoden, Plattformen und Links für alle, die in München eine Bleibe suchen oder kurzfristig unterkommen müssen. ...

Am Anfang ist man noch orientierungslos und muss erst in der Uni und im neuen Leben ankommen. Unsere Werkstudentinnen Pauline Graf und Hannah Hübner haben aufgeschrieben, was sie zu Beginn ihres Studiums in München schon gern gewusst hätten und welche Tipps sie neuen Studierenden geben möchten:

Semesterstart : Mit diesen Tipps von Studis gelingt Erstsemestern der Start Der Studienbeginn kann ein mulmiges Gefühl auslösen. Doch keine Panik! Wer diese Ratschläge zu Lerngruppen, Bars und Bibs befolgt, bewahrt stets die Ruhe. Von Pauline Graf und Hannah Hübner ...

Aller Anfang ist schwer – auch unser Autor Max Fluder hat das erlebt. Es gibt, auf den ersten Blick, ja auch viele Gründe, die gegen München als Studienort sprechen: hohe Mieten, Platzmangel, Einsamkeit und der kalte Winter. Wie er in der Stadt schließlich doch angekommen und schließlich heimisch geworden ist, beschreibt er in diesem Essay:

Meinung Semesterbeginn : Fürs Studium nach München zu ziehen, ist Wahnsinn – und das Beste, was man tun kann SZ Plus Essay von Max Fluder ...

Weggehen ist natürlich kein unwesentliches Thema bei Studenten. Welche Bars sich im Uni-Viertel wofür am besten eignen:

Studieren in München : Diese sieben Bars im Uni-Viertel lohnen einen Besuch Egal ob wild feiern, gemütlich Bier trinken oder erstes Date – im Münchner Uni-Viertel gibt es für jede Lebenslage die passende Bar. Eine Auswahl. Von Jacqueline Lang ...

Dann heißt es natürlich auch: Stadt kennenlernen. Die üblichen Verdächtigen – Marienplatz, Olympiapark, Deutsches Museum etc. – finden sich in jedem Reiseführer. Doch für junge Menschen hat München mehr zu bieten. Welche Must-have-seens es in der Stadt gibt:

Alternative Hotspots in München : Marienplatz und Frauenkirche? Welche Orte junge Menschen wirklich kennen sollten Für junge Leute gibt es in der Stadt mehr zu entdecken als bloß die Hauptsehenswürdigkeiten und kulinarischen Hotspots. Von Pauline Graf ...

Wer Sport treiben möchte, kann zum Hochschulsport gehen – doch dort sind die Plätze oft sehr schnell belegt. Wo man in München sonst noch günstig oder sogar kostenlos sporteln kann:

Freizeit in München : Wo junge Leute günstig Sport treiben können Teuer, immer ausgebucht, Hauptsache Markenkleidung: Die Sportangebote in München genießen nicht gerade einen studentenfreundlichen Ruf. Wo sich junge Menschen in der Stadt kostenlos oder für wenig Geld fit halten können. Von Pauline Graf ...

Die Bibliotheken sind häufig aufgesuchte Orte während des Studiums – welche es gibt und was es hier zu beachten gibt:

Bibliotheken im Überblick : Hier können Münchens Studierende gut lernen Von der medizinischen Lesehalle über die „Hogwarts-Bib“ und zum Münchens Gedächtnis : Welche Bibliotheken es für Studierende gibt und was dort zu beachten ist. Von Toke Reimer ...

Früh oder später kommen auch die Eltern oder Freunde und andere Verwandte zu Besuch. Hier gibt es ein paar Tipps, was man ihnen zeigen kann, vom Morgen bis in die Nacht hinein:

Von Essen bis Sightseeing : Elternbesuch in der Stadt? So gelingt das perfekte Wochenende Der XXL-Guide für ein Wochenende mit Eltern oder Freunden in München – mit Aktivitäten, Food-Spots für alle Tageszeiten und Geheimtipps zum Angeben. Von Toke Reimer ...

Bei welchem Nebenjob verdient man wie viel? Keine unwichtige Frage in einer teuren Stadt wie München. Eine SZ-Auswertung zeigt, welche Studentenjobs die besten sind, dazu gibt ein Berater Antworten auf die häufigsten Rechtsfragen:

Von Minijob bis Werkstudent : Worauf es bei Nebenjobs für Studierende ankommt Eine SZ-Auswertung zeigt, welche Studentenjobs laut dem Jobportal Kununu die besten sind und wo Studierende nebenher am meisten Geld verdienen können. Ein Berater gibt Antworten auf die häufigsten Rechtsfragen. SZ Plus Von Joscha F. Westerkamp ...

Ständige Leistungsnachweise, Lebenslauf optimieren, Geld verdienen im Nebenjob: Der Druck auf Studierende kann hoch sein. Jede und jeder geht damit individuell um. Was ihnen helfen kann: