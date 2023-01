Das Jahr mit Franz Schuberts "Winterreise" zu beginnen, hat bei der Kammermusik Pasing Tradition, große Stimmen wie Okka von der Damerau, Tareq Nazmi oder Milan Siljanov und sehr oft auch Gerold Huber am Klavier haben den Liederzyklus im kleinen Konzertsaal der Pasinger Volkshochschule schon interpretiert. Und sehr oft musste Walther Weck, Organisator der Reihe, im Vorfeld vermelden: "Hoffnungslos überbucht!" Das war auch diesmal wieder so, als Weck für den 8. Januar die "Winterreise" in einer höchst ungewöhnlichen Version ankündigte: Der junge, preisgekrönte Bariton Jonas Müller und das international renommierte Gitarrenduo Tomasi + Musso interpretieren den Zyklus in einer Neubearbeitung für Singstimme und zwei Gitarren. Nun gibt es ein Zusatzkonzert, eine Matinée am 6. Januar, um 13 Uhr. Auch dafür dürften die Karten schnell weg sein. Also rasch buchen.

"Die Winterreise", Fr., 6. 1., 13 Uhr, VHS Pasing, Bäckerstr. 14, Kartenwunsch an info@kammermusik-pasing.de