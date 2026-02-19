Ein Blick aus dem Fenster lässt Böses ahnen – der Winter ist zurück. Und das nicht nur ein bisschen.

(Foto: Robert Haas)

Auf Tauwetter und Schneeregen folgt nun also ein weiterer Wintereinbruch: geschlossene Schneedecke, Glätte, eingeschränkte Sicht, das volle Programm. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) könnten bis Freitagvormittag zehn bis 20 Zentimeter Schnee zusammenkommen.

(Foto: Robert Haas)

(Foto: Robert Haas)

(Foto: Robert Haas)

Besondere Vorsicht sollten bei diesem Wetter all diejenigen walten lassen, die im Straßenverkehr unterwegs sind – auch diejenigen, die sich im Schnee zum Joggen aufmachen. Bei Temperaturen von bis zu Minus 2 Grad kann es auf Straßen und Gehwegen entsprechend glatt werden. Der DWD rät deshalb, unnötige Fahrten im Straßenverkehr zu vermeiden.

Die gute Nachricht: Zum Wochenende verabschiedet sich der Winter vorerst. Die schlechte: Auf Schnee folgt Regen. Zu dem regnerischen Tauwetter kommen bei 5 bis 9 Grad laut dem DWD starke bis stürmische Böen. Mit Höchstwerten von bis zu 13 Grad wird es am Sonntag milder. Der Deutsche Wetterdienst sagt neben Regen für das Alpenvorland auch Auflockerungen voraus und macht damit allen Winterüberdrüssigen Hoffnung.