5. Februar 2019, 16:58 Uhr Schneeräumung Winterwetter macht Radlern zu schaffen

Rutschpartie: Am Dienstagvormittag war die Röntgenstraße in Bogenhausen noch schneeweiß.

Besonders vereiste Wege und das Ausweichen auf Straßen rufen gefährliche Situationen für Radfahrer in München hervor.

Von Thomas Anlauf

Mit einem Krachen klatscht der schwere Schnee auf den schwarzen BMW, der am Straßenrand in Bogenhausen parkt. Überall schütteln die kahlen Bäume am Dienstagmittag ihre kalte Fracht ab, sobald die Sonne die Zweige wärmt. Im verschneiten Park am Shakespeareplatz in Bogenhausen ist gerade der private Winterdienst mit dem Auto im tiefen Schnee stecken geblieben. Die zwei Männer wollten im Auftrag der Stadt Abfallkörbe leeren und sind dafür mitten in die Grünanlage gefahren. Eine junge Frau schiebt derweil nebenan ihr Baby im Kinderwagen über die Possartstraße. Probleme mit dem vielen Schnee? "Nicht für mich", sagt die Frau. "Ich habe auch den geeigneten Kinderwagen, das Wetter ist doch schön."

Nicht für jeden ist es schön, etwa für Radler, die in diesem Winter mit dem Rad durch die Stadt fahren. Noch am Dienstagfrüh waren vor allem die Nebenstraßen stark vereist, wo kein Radweg ist, mussten Radler teilweise auf Eisplatten in der Straße ausweichen. "Besonders unangenehm an den Radwegen ist zur Zeit ihre unterschiedliche Beschaffenheit: Abschnitte, die eis- und schneefrei sind, wechseln sich mit teilweise und gar nicht geräumten Strecken ab und das sehr kurzfristig", sagt eine 48-Jährige, die täglich auch im Winter von Ramersdorf nach Grünwald radelt. Wenn sie auf die Straße ausweichen müsse, weil Mülltonnen, Autos oder Schneehaufen den Radweg versperren, "fahren die meisten Autos beängstigend nah vorbei".

Das kann Andreas Groh vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) nur bestätigen. "Das Problem sind vor allem die Einmündungen an den Straßen", sagt Groh. Es herrsche zwar auch in der Stadtpolitik grundsätzlich Einigkeit, dass Radler bei Schnee auf dem Radweg auf die Straße ausweichen dürfen, doch das könne gefährlich werden, weil Autofahrer im Winter oft nicht mit Radlern rechnen. Grundsätzlich gebe es mittlerweile beim Räumen der Radwege "an etlichen Stellen Verbesserungen und mittlerweile gute Verhältnisse". Doch teilweise sei es "wie eh und je". Das hänge auch mit der Qualität der Einsatzkräfte und der Radinfrastruktur zusammen. Groh kritisiert vor allem, dass auf vielen Radrouten, die zwar ausgeschildert sind, aber auf Nebenstraßen verlaufen, oft erst nach Stunden geräumt werde.

Das sogenannte Winterradwegnetz soll zwar nun von 110 auf 155 Kilometer ausgedehnt werden, auf denen bei Schnee spätestens nach drei Stunden geräumt wird, wie der Stadtrat beschlossen hat. In diesem Winter seien die Räumintervalle auf allen Fahrradstraßen intensiviert worden, heißt es im Rathaus. Doch das ist nur ein Bruchteil der Routen, auf denen die Radler unterwegs sind. Allein 500 Kilometer sind es entlang der Hauptverkehrsstraßen. Für Winterradler ist es ein Trost, dass die Temperaturen in den kommenden Tagen steigen. Was die Stadt bislang noch nicht schafft, erledigt das Wetter. Geh- und Radwege tauen auf.