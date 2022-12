Wetter in München

Schneefall und Eisregen bescheren den Münchnern die ersten richtigen Wintertage. Nach vorläufiger Entspannung droht am Wochenende aber wieder bittere Kälte.

Was Pietro, 6, und Ambra, 3, im Maßmannpark eine vergnügte Schneeballschlacht mit ihrer Mutter bescherte, war für viele Münchner angesichts von Temperaturen teilweise weit unter 0 Grad eher problematisch. Denn wer in den vergangenen Tagen auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen war, musste wegen der kalten Witterungsbedingungen mit erheblichen Ausfällen und Störungen rechnen. Grund waren unter anderem vereiste Oberleitungen und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im gesamten Stadtgebiet. Von den Ausfällen besonders betroffen waren Busse und Trambahnen. Auch am Münchner Flughafen gab es wegen des einsetzenden Eisregens diverse Annullierungen und viele Verspätungen. Mittlerweile ist der Eisregen allerdings kein Thema mehr, mit Flugausfällen dementsprechend nicht mehr zu rechnen.

Auch eine amtliche Warnung, die der Deutsche Wetterdienst zunächst bis Donnerstagvormittag ausgesprochen hatte, ist inzwischen aufgehoben. Am Wochenende wird es allerdings vor allem in der Nacht bei Temperaturen von bis zu minus 13 Grad wieder bitterkalt. Grund für die frostigen Temperaturen ist kalte Polarluft, die die bayrische Landeshauptstadt am Samstag erreicht.