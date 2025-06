Ein bisschen wirkt es, als hätte sich hier jemand ein Wohnzimmer herbeigezaubert, das aus einem Kinderbuch gefallen ist. Einige Wände sind lila gestrichen, eine andere ist über und über mit aufgeschlagenen Büchern bedeckt. In der Mitte des Raumes steht ein großes, cremefarbenes Sofa, davor ein höhenverstellbarer Couchtisch. Die Lampen erinnern an Fundstücke von Omas Dachboden. Und wer zur Decke blickt, entdeckt ein altes Teeservice, das dort in luftiger Höhe hängt– bereit fürs nächste Picknick kopfüber.