Detailansicht öffnen In Siedlungsnähe immer noch heftig umstritten: Windkraftanlagen in Bayern. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

"Windstärke Null" vom 22. November:

Verschandelter Norden

Wenn dann endlich die Windräder den Norden der Bundesrepublik völlig verschandelt haben, werden die Urlauber(innen)zahlen dort drastisch zurückgehen. Das belegt eine Studie der Uni Hannover. Im fast windindustriefreien Bayern dagegen werden die Zahlen weiter steigen. Da kann ich nur sagen: Bravo, Herr Ministerpräsident Söder, richtig in die Zukunft gedacht und unsinnige Investitionen verhindert. Gut gemacht! Siegbert Geitz, Gingst/Rügen

Ohne Windräder geht es nicht

Windräder (Windkraftanlagen, WKA) muss man nicht schön finden. Aber die Energiewende ohne Windkraftanlagen ist unmöglich. Und die Energiewende ist unverzichtbar, wenn unser Planet bewohnbar bleiben soll. Die Alternative ist eine Temperaturerhöhung um zwei Grad oder mehr und ein erheblicher Anstieg des Meeresspiegels um bis zu vier bis fünf Meter. Weite Teile Europas "saufen ab", werden unbewohnbar. Die Flüchtlinge kommen dann aus Amsterdam und Hamburg. Der deutsche Norden kann uns keinen Strom mehr liefern. Im klein gewordenen Land wird es eng. Bei zunehmender Dürre wird die Sahelzone sich erheblich ausdehnen. Riesige Gebiete gehen für Bewohner und Bewirtschaftung verloren.

Leider hat kaum ein Politiker den Mut, diese Folge aus dem Nichtbau von Windkraftanlagen auszusprechen. Lieber soll der Wähler vom Abgeordneten hören, was er glauben möchte. Er sichert ihm dafür den wohldotierten Sitz im Parlament.

Für die Energiewende bieten sich bei uns hauptsächlich zwei Technologien an: 1. Die Photovoltaik (PV), die Sonnenlicht in Strom umwandelt, und WKA, die Wind in Strom umwandeln. Eine WKA liefert circa 8 Megawattstunden (MWh) oder 8000 Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr, bei circa 500 Quadratmeter Platzbedarf. Zehn Quadratmeter PV-Paneele liefern circa 1000 KWh pro Jahr, das heißt, 80 000 Quadratmeter ersetzen eine WKA. Eine riesige Fläche! Energiewende nur mit PV ist damit nicht machbar, wir brauchen auch WKA. Die 10-H-Regel (mindestens das Zehnfache der Höhe als Abstand zu Wohnbebauung; d. Red.) verhindert sie. Wer mit dieser Verordnung ein Windrad verbietet, ist verantwortungslos und dumm. Seine Zuordnung zu diesen Eigenschaften bleibt dem einzelnen Regierungsmitglied überlassen. Der Zorn unserer Nachkommen wird über sie kommen. Jürgen Harttmann, Baldham

Rücksichtslose Windrad-Lobby

Ich bin sehr enttäuscht darüber, wie die Regierung und besonders die Umweltministerien die Interessen der Bevölkerung auf unverschämte und rücksichtslose Weise missachten zugunsten einer nur an materiellem Gewinn orientierten Lobby von Wirtschaftsvertretern, in diesem Fall der Windkraftanlagen-Hersteller. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich gelesen habe, dass ausgerechnet die deutsche Umweltministerin und die Umweltminister der Länder und die Grünen (die Windkraftanlagen-Industrie sowieso) gegen die mit der Bundesregierung vereinbarten Abstandsgrenzen von 1000 Metern bis zur nächsten Siedlung Einspruch erheben! Plumper geht es nicht mehr. Unter dem Vorwand, die Klimaziele würden sonst nicht erreicht, solle man die Klagen der vielen Bürgerinitiativen nicht so ernst nehmen und sogar eine eventuelle Zerstörung von Waldgebieten in Kauf nehmen. Ich selbst bin zum ersten Mal in einer Bürgerinitiative engagiert, seit die Gemeinde Wassenberg im Birgeler Urwald (Naturschutzgebiet) vier Windkraftanlagen mit 240 Meter Höhe bauen will, doppelt so hoch wie "normale Windräder", etwa 800 Meter von unserem Dorf Dalheim-Rödgen bei Wegberg entfernt. Wer hat das schon gerne?

Da war die von der neuen CDU/FDP-Landesregierung in Nordrhein-Westfalen verkündete Abstandsregelung von 1500 Meter ein kleiner Lichtblick, der jetzt auch noch zunichte gemacht werden soll. Selbst wenn man einsieht, dass das öffentliche Interesse in bestimmten Fällen Vorrang hat und von den gesundheitlichen Folgen mal ganz abgesehen: Früher wurden Besitzer von Grundstücken an geplanten Bahntrassen wenigstens finanziell etwas entschädigt. Wenn jemand wegen einem Windrad neben seinem Grundstück sein Anwesen wegen der negativen Folgen verkaufen und wegziehen muss, ersetzt ihm bisher niemand den geschätzten Wertverlust von etwa 50 Prozent. Des Weiteren sind meines Wissens viele der bestehenden WKA noch nicht einmal verkabelt, sodass der Strom gar nicht ins Netz gelangt.

Seit vierzig Jahren warten wir auf erneuerbare Energien, Elektroautos und die Energiewende überhaupt. Aber in Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung und nicht dagegen. Ich bin von den Grünen schwer enttäuscht. Anton Baumann, Wegberg