Interview von Michael Zirnstein

„Ich schaue gerade auf Felder und Pferde“, sagt Wincent Weiss am Telefon in seinem Haus an der Ostsee. Er ist und bleibt ein Dorfmensch. Aber er liebt auch die Großstadt, suche gerade eine Wohnung in München, sagt er. Dorthin pendelte er schon als Lübecker Gymnasiast an den Wochenenden, um seine Musikerkarriere aufzubauen. Nach dem Abi blieb er in München hängen, leitete ein Burgerrestaurant, stand als Verkäufer-Model vor einem Klamottenladen – und wurde tatsächlich einer von Deutschlands beliebtesten Pop-Entertainern. Einer für alle, im Norden und im Süden, für Jung und Alt.