Wortwitz und Schabernack: Willy Astor reimt auch in seinem neuen Programm munter weiter.

Kritik von Thomas Becker

Man ist noch gar nicht richtig drin im Lustspielhaus, da ist er schon da, der Sprachwitz, hängt am Merchandising-Stand im Foyer. Schwarze T-Shirts, goldene Krone, hellgrüner Schriftzug in Rolex-Typo: Dolex Dinida steht drauf. Allgemeines Stirnrunzeln. Bis die wie immer gut unterrichtete Kabarett-Fachverkäuferin des Hauses alle Ratlosen aufklärt: Do legst di nieda! Au weh zwick und willkommen im Sprachlabor des immergrünen Verfremder-Königs Willy Astor!