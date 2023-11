Ein Jubilar in vielen Rollen

Von Oliver Hochkeppel

Seinen Durchbruch hatte Willy Astor 1991, dank eines Auftritts in der BR-Fernsehsendung "Live aus dem Nachtwerk". Ein regelrechter Willy-Astor-Hype folgte damals, 1996 spielte er sechsmal am Stück ausverkauft im Circus Krone. Auf der Bühne hatte er freilich schon viel länger gestanden. Mit 22 hatte der 62-Jährige seine ersten Auftritte, beim fahrenden "Hörbacher Montagsbrettl" oder in der "Liederbühne Robinson". Mit 25 konnte er einigermaßen von der Kleinkunst leben und gab seinen Job als Werkzeugmacher bei BMW auf.