Noch bis 10. März ist Zeit, "Turner. Three Horizons" zu bestaunen - da der Andrang zum Finale noch einmal ansteigen dürfte, öffnet das Lenbachhaus in der ganzen letzten Ausstellungswoche von 4. März an Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr, sonst ist dienstags, mittwochs, samstags und sonntags schon um 18 Uhr geschlossen. Am Sonntag, 25. Februar, 11 Uhr, läuft im Theatiner-Kino noch einmal der Film "Mr. Turner - Meister des Lichts" von Mike Leigh. Karin Althaus, die Kuratorin der Ausstellung, gibt eine Einführung.