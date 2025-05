Willi Weitzel – bekannt durch die Fernsehsendung „Willi wills wissen“ – begeistert Kinder für die Welt der Wissenschaft . An diesem Sonntag, 18. Mai, ist der Reporter persönlich in München zu erleben. Zusammen mit Expertinnen und Experten aus der Forschung beleuchtet er das Thema „Wie wichtig ist der Wald?“. Damit beginnt die neue Reihe „Aha Wirtshaus-Wissen“, des ebenso neuen „Aha“-Netzwerks.

Die kürzlich gegründete Initiative „Aha – The Science Communication Hub“ hat sich zum Ziel gesetzt, komplexe Forschungsergebnisse verständlich an die Gesellschaft weiterzugeben. „Wir stärken das Vertrauen in wissenschaftliche Institutionen, indem wir die Arbeitsweisen der Wissenschaft erklären“, heißt es auf der Website. Bei der Initiative handelt es sich um den Zusammenschluss elf namhafter Münchner Wissenschaftseinrichtungen.

Unter anderem zählen dazu die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die Hochschule München und das Forschungszentrum Helmholtz Munich. Unterstützt wird die Initiative vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Dessen Minister Markus Blume hält das Vorhaben in Zeiten von Fake News und Filterblasen für besonders relevant. „Der Science Communication Hub ist unsere positive Antwort auf Wissenschaftsfeindlichkeit“, sagt er.

Die neue Organisation hat viel vor: So plant sie etwa eine Veranstaltungsreihe zu Energiefragen. Auf ihrer Website bündelt sie Veranstaltungen aus Wissenschaft und Forschung im Raum München, zu denen sich jedermann anmelden kann. Zum ersten Teil von „Aha Wirtshaus-Wissen“ lädt das Netzwerk in den Hofbräukeller am Wiener Platz ein. Willi Weitzel spricht mit verschiedenen Experten über die Artenvielfalt, Funktionen und Veränderungen von Wäldern. Mit dabei sind Thassilo Franke von den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, Michaela Hau vom Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz, Raoul Klingner vom Fraunhofer Institut und Ferdinand Ludwig von der Technischen Universität München.

Die ganze Familie ist zu dieser Wissensreise eingeladen, auf der es gilt, den Wald mit allen Sinnen kennenzulernen. Die Teilnehmer sind zum Mitmachen aufgefordert. Es dürfen Fragen gestellt und eigene Erfahrungen geschildert werden. Zudem können Besucher ihr Wissen bei Quiz-Runden auf die Probe stellen. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder von der dritten Klasse an.

Aha Wirtshaus-Wissen mit Willi Weitzel, Sonntag, 18. Mai, 16 Uhr, im Hofbräukeller am Wienerplatz, Innere Wiener Straße 19, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter, https://eveeno.com/wirtshaus_wissenschaft_2025