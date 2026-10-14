Die Fans des FC Bayern München haben ihn schon vor elf Jahren mit einer spektakulären Choreografie gewürdigt. Von Freitag an soll nun eine Gedenktafel an ihn erinnern: Wilhelm („Willi“) Buisson, Münchner Apotheker und Funktionär des FC Bayern, als Kämpfer für Republik und Demokratie und gegen den Nationalsozialismus 1940 in Berlin-Plötzensee ermordet.

Wobei der Begriff „Kämpfer“ in Buissons Fall wörtlich zu nehmen ist. Bereits im Jahr 1921 stellte er als Reaktion auf rechtsextreme Gewalttaten und zum Schutz demokratischer Veranstaltungen im Auftrag Erhard Auers, des SPD-Fraktionsführers im Landtag, eine Sicherheitsabteilung auf, die zunächst als „Auer-Garde“ bezeichnet und nach dem Hitler-Putsch in das 1924 in Magdeburg gegründete „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ eingegliedert wurde.

Mit nach eigenen Angaben bis zu drei Millionen Mitgliedern war das Reichsbanner die größte demokratische Massenorganisation der Weimarer Republik. Die große Mehrzahl der Mitglieder gehörte der SPD an, doch auch die anderen Parteien der Weimarer Koalition (DDP und Zentrum) sowie Gewerkschaften standen hinter der Neugründung. Zunächst eher ein republikanischer Veteranenverband, entwickelte sich das Reichsbanner als Reaktion auf den zunehmenden politischen Terror der nationalsozialistischen SA mehr und mehr zu einer Gruppierung, die sich die aktive Verteidigung der Verfassung und konkret den Schutz von Versammlungen demokratischer Parteien auf die Fahnen geschrieben hatte.

Eine 250 000 Mann starke sogenannte Schutzformation (Schufo) sollte diesen Saalschutz übernehmen. In München wird Buisson, der beliebte „Vergnügungswart“ des FC Bayern – er erfand 1929 Auswärtsfahrten der Fans als Autokorso – der Leiter dieser republikanischen Elitetruppe. Mit seinem „Schufozug 13“ versucht Buisson, am 9. März 1933 das Münchner Gewerkschaftshaus in der Pestalozzistraße gegen einen Angriff der SA zu verteidigen, jedoch ohne Erfolg. Auf Weisung der Münchner Parteiführung muss Buisson den Widerstand einstellen. Die Polizei werde das Haus schützen, heißt es. Die aber lässt die SA das Gebäude stürmen.

Die Nazis rächen sich blutig an ihren Gegnern. Das Reichsbanner wird verboten, zahlreiche Mitglieder werden ermordet, zu Tode gefoltert oder in Konzentrationslager gesperrt. Auch Buisson ist schnell im Fadenkreuz der Gestapo. Nachdem er sich zunächst in München versteckt gehalten hat, flieht er über die Grenze. Von der Tschechoslowakei aus organisiert er als „Grenzsekretär“ der Exil-SPD den illegalen Versand regimekritischer Schriften nach Deutschland. Buisson soll auch an Attentatsplänen auf Hitler nahe München beteiligt gewesen sein, heißt es in einer von Bayern-Fans verfassten Biografie.

Als im März 1938 deutsche Truppen in Österreich einmarschieren, soll Buisson die Lage im Nachbarland sondieren. In Linz wird er am Hauptbahnhof von der Gestapo festgenommen. Am 26. April 1940 verurteilt der erste Senat des „Volksgerichtshofs“ in München Buisson zum Tod. Ihm werden „Landesverrat und Vorbereitung zum Hochverrat“ vorgeworfen. Am 6. September desselben Jahres wird der 48-Jährige mit dem Fallbeil in Berlin-Plötzensee ermordet.

Die Fans des FC Bayern haben Buisson nicht vergessen. Mit einem riesigen Banner erinnerte die Südkurve im Januar 2015 beim Auswärtsspiel in Wolfsburg an den Widerstandskämpfer.

Bei einem Auswärtsspiel in Wolfsburg im Januar 2015 gedenken Fans des FC Bayern München Wilhelm Buisson. Foto: Joachim Sielski/imago

Auch in einer Wanderausstellung, die vor zehn Jahren in der KZ-Gedenkstätte Dachau eröffnet wurde, wurde der Einsatz des Münchner Fußballfunktionärs für die Demokratie in der Weimarer Republik gewürdigt.

Jetzt hat das Reichsbanner beschlossen, seinen Münchner Vorkämpfer dauerhaft zu ehren. Die Organisation wurde in der Bundesrepublik 1953 unter dem alten Namen als „Bund aktiver Demokraten“ neu gegründet. Prominentestes Mitglied war der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der Schwerpunkt der Organisation liegt nach eigenen Angaben auf „politisch-historischer Bildungs- und Erinnerungsarbeit“. Damit wolle man die Grundlage legen „für das Bewusstsein, dass elementare Freiheits- und Menschenrechte sowie Wohlstand und sozialer Friede auch heutzutage täglich neu erstritten werden müssen“.

„Die unbedingte Verknüpfung von Patriotismus und Demokratie“ in Abgrenzung von extremistischen Akteuren bezeichnet der Verband als sein „weitgehendes Alleinstellungsmerkmal“. Die Farben und Symbole der Republik sollen nicht deren Feinden überlassen werden. Erst vor wenigen Wochen hat die Landesgruppe Bayern des Reichsbanners nach eigenen Angaben die Zahl von 100 Mitgliedern erreicht.

Zusammen mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand erinnern die bayerischen Reichsbanner-Aktiven am Freitag, 16. Oktober, an Willi Buisson. Im Stadtteilzentrum Kult9 in der Blutenburgstraße im Münchner Stadtteil Neuhausen wird der Historiker Rüdiger Zimmermann über den Münchner Widerstandskämpfer sprechen. Mit dabei sind Marion Goers von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Diana Bäse, die stellvertretende Bundesvorsitzende

des Reichsbanners sowie FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer. Beginn ist um 13 Uhr. Anschließend wird in der nahen Gümbelstraße die Gedenktafel enthüllt.