Der Forstenrieder Park ist ein rund 37 Quadratkilometer umfassendes, größtenteils gemeindefreies Waldgebiet im Münchner Süden. Im Norden ist es von Solln, Forsten- und Fürstenried, im Westen von Buchendorf, im Süden von Schäftlarn und im Osten von Baierbrunn und Pullach begrenzt. Früher war er das Jagdgebiet der bayerischen Adelsfamilie Wittelsbach. König Ludwig III. aus dem Haus Wittelsbach soll nach seiner Absetzung im Jahr 1918 hier noch einen letzten Hirsch erlegt haben, bevor er floh. Heute wird der Park südlich von München durch die Bayerischen Staatsforsten unterhalten, und jeder ist willkommen, die vielen ausgewiesenen Wander- und Radwege zu erkunden.

Fütterung der Wildschweine im Forstenrieder Park. Foto: Robert Haas

In abgezäunten Bereichen am Rand zweier Wildruhezonen kann man Wildschweine und von Mitte November bis Mitte März Schaufütterungen von Rot- und Damwild westlich der Diensthütte „Gelbes Haus“ beobachten. Besonders von Dezember an sind die Hirsche in der Dämmerung gut zu sehen, weil sie dann gefüttert werden. Und es ist gar nicht unwahrscheinlich, am helllichten Tag einem Wildschwein zu begegnen. Oder einem Rothirsch mit prächtigem Geweih beim Äsen zuzuschauen. Auch Damwild wagt sich in der Dämmerung aus der Deckung.

Das klingt alles nach Idylle. An sonnigen Sommer-Wochenenden aber ist von Waldeinsamkeit oft wenig zu spüren. Insbesondere die asphaltierten Wege sind dann voll von Spaziergängern und Radfahrern. Doch im Spätherbst und Winter lässt sich die Natur wunderbar genießen, am besten unter der Woche. Und weil so ein ausgedehnter Spaziergang hungrig macht, empfiehlt sich zum Abschluss eines erholsamen Tages ein Abstecher zum Forsthaus Kasten am Rande des Parks nahe Neuried und Gauting mit seinem großen Biergarten.

Wildpark Forstenried der Bayerischen Staatsforsten, baysf.de/wildpark-bei-muenchen-forstenrieder-park

Wildpark Poing

Auch Luchse gibt es im Wildpark Poing in einem abgezäunten Gehege. Foto: Peter Hinz-Rosin

Der Wildpark in Poing ist seit Jahren ein Besuchermagnet. Weil er der perfekte Ort ist für einen abwechslungsreichen Familienausflug – selbst wenn sich mal nur wenige Tiere in freier Wildbahn blicken lassen. Dann vertreibt man sich die Zeit vielleicht auf dem großen Abenteuerspielplatz oder der Picknickwiese mit Kiosk und Sitzgelegenheiten. Während die Kleinen auf dem Piratenschiff, im Western-Fort und den Erlebnisrutschen toben, können sich die Eltern ausruhen.

Hauptattraktion sind aber natürlich die Tiere, denen man in der Natur ganz nahe kommen kann. Vier Kilometer lang führt ein Rundweg durch den Park und lenkt die Besucher vorbei an verschiedensten Arten: Mufflonschafe kreuzen da plötzlich den Weg, dort drüben schlägt ein Pfau sein prächtiges Rad, ganz hinten äst das Damwild. Gänse schnattern, Sumpfbiber putzen sich. Und überall gibt es Biotope, damit sich auch die kleinsten aller Lebewesen wohlfühlen. Im abgezäunten Bereich geht es dann zu den Bären, Wölfen und Luchsen.

Falkner Rudolf Maier bei einer Flugvorführung mit einem Falken. Foto: Peter Hinz-Rosin

Ein Highlight ist die Greifvogelschau, die man noch bis zum Ende der Herbstferien täglich um 11 und um 15 Uhr (außer freitags) erleben kann. Während der Adler seine Kreise zieht, der Falke in atemberaubender Geschwindigkeit die Beuteattrappe fängt und die Eule lautlos über die Köpfe der Zuschauer hinwegfliegt, informiert der Falkner interessierte Besucher über die Lebens- und Verhaltensweisen der einzelnen Tiere.

Das Besondere ist hier, dass die Vögel nicht in Käfigen gehalten werden, sondern frei leben. Adler, Falken und Eulen können sich also vom Betrieb im Wildpark zurückziehen. Doch nur selten bleibt ein Vogel länger aus. Früher oder später kehren selbst die Fluglustigsten wieder zurück. Wie wohl auch viele Besucher, die schon einmal hier waren. Denn es gibt immer etwas Neues zu entdecken.

Wildpark Poing, Wildparkstraße 32, bis 1. November 9 bis 17 Uhr, ab 2. November 9 bis 16 Uhr, Telefon 08121/80617, wildpark-poing.de

Bergtierpark Blindham

Den Ochsen kann man im Bergtierpark sehr nahe kommen. Foto: Claus Schunk

Auf halbem Weg zwischen München und Rosenheim liegt der Bergtierpark Blindham. Bei gutem Wetter bietet sich von dort aus ein Panoramablick auf die Alpen, der vom Wendelstein bis zur Brecherspitz reicht. Vor dieser Kulisse lassen sich auf 25 Hektar Fläche nicht nur heimische Wildtiere beobachten, auch seltene, bedrohte Haustierrassen haben hier ein Zuhause gefunden.

In dem privat geführten Zoo in Blindham, einem Ortsteil von Aying im äußersten Südosten des Landkreises München, erlauben es großzügige Gehege, weitläufige Wiesen und ein kleines Waldstück den Tieren, ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben. Mufflon, Damwild, Rotwild und Wildschweine stehen Pate für die heimischen Wildtiere und haben sich gut im Park eingelebt. Auch das Braune Bergschaf, das Schwäbisch-Hällische Landschwein und die Walliser Schwarzhalsziege sind einige der selten gewordenen Nutztierrassen, die hier zu sehen sind.

Während die Eltern nach dem etwa zwei Kilometer langen Rundgang das Alpenpanorama von der Terrasse aus oder im Ruheraum auf Relaxliegen genießen, können sich die Kinder im 2015 eröffneten sogenannten Spielstadl austoben: In der umgebauten Scheune finden sich unter anderem meterlange Hängebrücken, Schaukeln und Rutschen, eine fliegende Gondel, Burgen, Rutschautos und ein Riesensandkasten. Aber bitte Stoppersocken oder Hallenturnschuhe mitbringen – aus hygienischen Gründen darf man hier weder barfuß noch mit Straßenschuhen hinein.

Bergtierpark Blindham, Aying, 10 bis 18 Uhr, Telefon 08063/207638, bergtierpark.de

Wildfreizeitpark Oberreith

Für den besonderen Adrenalinschub sorgt eine Seilrutsche, mit der man über den Freizeitpark sausen kann. Foto: Wildfreizeitpark Oberreith

Der Dorfener Musiker und Komponist Andreas Begert fährt gern mit seinen Kindern hierher: Hier sei deutlich weniger los als im bekannten Poinger Wildpark, sagt er. Besonders idyllisch gelegen ist der Wildfreizeitpark Oberreith auch, denn er liegt inmitten von Wald und Wiesen in der Nähe von Wasserburg am Inn.

Es gibt viele Spielplätze und einen Waldseilgarten mit elf Parcours in unterschiedlichen Höhen und Schwierigkeitsgraden. Für den besonderen Adrenalinkick sorgt der sogenannte Flying Fox. Das ist eine 400 Meter lange Seilrutsche, mit der man in 35 Metern Höhe über den Freizeitpark sausen kann. Außerdem können sich die Besucher im Bogenschießen üben, die Kleinen im Sommer Ponyreiten.

Langeweile gibt es hier nicht: Draußen und auch drinnen ist viel geboten an Möglichkeiten zum Toben und Spielen. Foto: Guenter Standl

Im Mittelpunkt aber stehen auch hier die vielen Tiere, die auf einem 2,4 Kilometer langen Lehrpfad betrachtet werden können. Honigbiene, Uhu, Frettchen, Pfau, Rotwild oder Lama – die Vielfalt ist groß. Bei schlechtem Wetter lädt ein Spiele-Paradies in der Indoorhalle zum Toben ein. Für Kinder klasse, für Erwachsene nicht immer: Wer sich nicht mit Pommes und Würstchen am dortigen Kiosk stärken möchte, geht entweder in die Wildpark-Stubn, die eine umfangreiche Speisekarte bietet, oder rundet den erlebnisreichen Tag mit einem Besuch in einem der Restaurants in Wasserburg ab.

Wildfreizeitpark Oberreith, bis 8. November täglich 9 bis 18 Uhr, ab 9. November Mittwoch bis Freitag, 12.30 bis 18 Uhr; Samstag/Sonntag 9 bis 18 Uhr; Telefon Freizeitpark 08073/915361, Telefon Waldseilgarten 08073/915360, wildpark-oberreith.de

Lechpark Pössinger Au

Gebetener Gast: Ein zutraulicher Damhirsch bedient sich im Wildpark in Landsberg an einem Picknicktisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine wahre Ruhe-Oase unweit der Altstadt von Landsberg erwartet Familien hier am Rande des Allgäus. Der Wildpark gehört zum „Lechpark Pössinger Au“ und lädt mit schönen Spazierwegen entlang des Lechs zum Entdecken ein. Dabei eröffnet sich eine wunderschöne Waldlandschaft. Im Landschaftsschutzgebiet laufen Rehe und Hirsche frei umher. Außerdem gibt es ein Wildschweingehege, ein Kneippbecken und verschiedene Wasserspielplätze. Auch einen neuen Waldlehrpfad gibt es, der Artenporträts heimischer Flora, Tafeln zu besonderen Themen und zu ökologischen Zusammenhängen wie Naturverjüngung und Wasserkreislauf bietet.

Bei schönem Wetter laden viele Plätze zum Verweilen ein. Wichtig für Eltern: Die Forstwege im Park sind gekiest und gut mit dem Kinderwagen befahrbar. So ein Spaziergang an der frischen Luft macht Hunger. Kioske mit Brotzeiten gibt es hier zwar nicht, aber neben dem Parkplatz Pössinger Au gibt es die sogenannte Teufelsküche, die neben gutbürgerlicher Küche auch Wildbret anbietet, das frisch aus den Waldungen im Umkreis der Teufelsschlucht auf den Teller kommt. Viel kulinarische Vielfalt bietet natürlich die schöne Innenstadt von Landsberg.

Lechpark Pössinger Au; Teufelsküche, Parkplatz Pössinger Au, Wildparkweg 2, Landsberg am Lech, landsberg.de/tourismus

Vogelpark Olching

Südamerikaner mit Vorliebe für Mangos und Papayas, die er dann in seinem langen gelben Schnabel zerquetscht: der Riesentukan. Foto: Johannes Simon

Vom Zentrum Münchens aus in guten 30 Minuten erreichbar liegt der Vogelpark Olching in der Auenlandschaft der Amper, die vom Ammersee in die Isar fließt. Hier ist viel fürs Auge geboten: Auf rund 20 000 Quadratmetern sind in Volieren, Pavillons und Freigehegen rund 600 heimische und exotische Vögel zu bewundern.

Der Gelbkopf-Karakara aus Südamerika mit seinem beige-schwarzen Gefieder und einem leuchtend gelben Kopf lebt hier, oder auch der bunte Neuguinea-Papagei. Eine besondere Spezies ist der Riesentukan, der ursprünglich aus den Savannengebieten Südamerikas kommt. Zwei dieser Artgenossen leben hier in einem Gehege. Zwischen blühenden Pflanzen und grünen Sträuchern zwitschert, piept und pfeift es überall, eine Voliere reiht sich an die nächste, und in jeder sind unterschiedliche Vogelarten aus allen Kontinenten untergebracht.

Auch der Weißkopfadler lebt hier. Foto: Carmen Voxbrunner

Der Park bietet eine enorme Artenvielfalt, bei der man viel über die Bewohner der Lüfte aus aller Welt lernen kann. Regelmäßig kommen Ornithologen, aber auch Schulklassen und Kindergärten, die an interaktiven Führungen teilnehmen. Denn hier gibt es Vögel, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Einige gehören seltenen, vom Aussterben bedrohten Arten an: Die den Park ehrenamtlich betreibenden Mitglieder des „Vogelliebhabervereins Olching“ leisten einen wertvollen Beitrag zur Artenvielfalt durch die Beteiligung an verschiedenen Zuchtprogrammen.

Vogelpark Olching, Toni-März-Straße 1, bis Ende Nov., Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr, Telefon 0160/98024150, vogelparkolching.com